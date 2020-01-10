凱道造勢結束 韓國瑜臉書發文：謝謝今晚的每一個你

國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道號召百萬庶民大造勢，結束後在臉書以「謝謝今天晚上的每一個你」為題發文紓發心情。他說，身為一個領導者，最重要的責任與義務就是敬天愛人、為民服務，絕不能像民進黨政府為了權力和選票而鴨霸執政、草率改革。今晚每一個站出來，在凱達格蘭大道排出旗海飛揚的「大」字，相信都是為了讓自己或是台灣下一代能夠擁有一個更美好的未來。祈禱1月11日能一起敲響「台灣安全、人民有錢」的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界。

韓國瑜臉書發文說，他曾經見證過，政治家們如何運用他們的遠見與魄力，讓一個國家用10年起飛、創造30年繁榮。今年2020，剛好是新竹科學園區滿40周年，這個園區為台灣每年帶來超過兩兆新台幣的產值。

韓國瑜說，他特地前往前行政院長孫運璿的紀念館，重新溫故蔣經國、李國鼎、以及當年新竹科學園區第一批企業家與科學家的遠見與魄力，所謂前人種樹、後人乘涼，他、張善政及200多位國政顧問團已經為中華民國擬定出一套至少保證未來30年福國利民的政策大綱，由衷希望能夠為台灣下一個世代種下一片華枝春滿、花繁葉茂。

韓國瑜說，今夜，在踏上投票前48小時凱道勝利晚會的舞台之前，他心中緬懷著這些先賢前輩的智慧、謀略與愛國，不斷告訴自己身為政治人物，無論前方風雨幾何，永遠勿忘先賢、勿忘初衷。

「禿子跟著月亮走，民意就是政府的月亮，月亮代表我的心」，他說，身為一個領導者，他相信最重要的責任與義務就是敬天愛人、為民服務，絕對不能像民進黨政府為了權力和選票而鴨霸執政、草率改革。

例如，年金改革與一例一休都是打鴨子上架式的倉促行事，缺乏完善溝通、也背棄當初對人民的承諾，造成兩敗俱傷的世代對立與勞資爭議；蔡總統的一句「減空污，那是下一代的事」讓全台灣肺病飆升，未來大家還要為錯誤政策承擔高昂的電費；人民行使言論自由批評政府施政本來天經地義，現在卻要被約談和查水表。

他並指，最挺民進黨的中南部鄉親，換來的卻是農漁庶民欲哭無淚、一堆淹水、蚊子館和豆腐渣工程；更不要說雪崩式的斷交、被所有的國際貿易組織拒於門外的孤立，台灣的出路被民進黨帶進了一個「奧運可以中華台北、衛生不能中華台北」的鬼打牆裡面。

他說，他認為這3年半以來，早已民心思變，今晚每一個站出來，在凱達格蘭大道排出旗海飛揚的「大」字的人，相信都是為了讓自己或是台灣下一代能夠擁有一個更美好的未來。