韓營砸錢下廣告、拜票電話 蔡英文：庶民總統是假的

蔡英文總統稍早透過臉書表示，剩下不到兩天就要投票，在國民黨鋪天蓋地的動員跟攻擊當中，她想要跟大家說幾件事：「不要自我懷疑」、「不要低估對手」、「不要仇恨對方」、「不要分散力量」。她向支持者喊話，「你們都叫我『台灣隊長』，台灣隊長需要有台灣隊友。」「所有熱愛民主自由、珍惜改革成果的台灣人民，你們都是我的台灣隊友。」

蔡總統說，這幾天，她知道很多人都很緊張，焦慮到睡不著。接到國民黨的拜票電話接到手軟，電視轉來轉去都是他們的廣告。「這就是國民黨的真面目，庶民總統是假的，有龐大資源的國民黨才是真的。」

蔡總統表示，在國民黨鋪天蓋地的動員跟攻擊當中，她想要跟大家說幾件事。第一，不要自我懷疑。他們越大聲，我們更要勇敢，我們要更勇敢相信，民主、自由、改革的這一條路，我們沒有走錯；第二，不要低估對手。他們一定會集結，想回到過去，想拿回既得利益。我們的做法很簡單，他們站出來一個人，我們就要站出來兩個人，三個人，四個人。

蔡總統說，第三，不要仇恨對方。我們跟對手不一樣，選舉是民主的喜事，我們不需要去刺激對方，也不需要去嘲笑對方，我們要基於愛台灣、愛國家，愛土地的心情去投票；第四，不要分散力量。這一點最重要。團結支持3號蔡英文，政黨票不要猶豫，不要分票，支持14號的民主進步黨。