國民黨台南市黨部選完將遭拍賣收回 藍軍泣：請集氣挺

「生死存亡，搶救台灣！」國民黨台南市第五選區立委候選人蔡淑惠與第六選區候選人洪秀柱今晚在東區聯合造勢，現場湧入逾千人；蔡淑惠說，因為民進黨清算國民黨黨產，國民黨台南市黨部連帶受影響拍賣，這次大選完之後就要被收回了，明晚選前之夜她將從市黨部出發大遊行，呼籲大家一起集結力量，挺住國民黨。

國民黨因不當黨產處理委員會處分造成財務困難，積欠黨工退休金及薪資，台南市黨部與新營區黨部2處房地遭黨工聲請法院查封及拍賣，台南市黨部位在中西區中正路與忠義路口的精華三角窗地段，經兩次流標後，於2018年10月由建喬營造有限公司以1億689萬2千元得標。

據悉，去年11月左右國民黨台南市黨部已經點交完畢，黨部向得標者以承租方式繼續使用，不過，租賃契約只到本月底，也就是大選完後，黨部就必須開始打包收拾，準備搬離。

蔡淑惠不捨地說，國民黨台南市黨部在選後就要被拍賣收回去了，所以明天晚上她將兵分四路大遊行，她會從黨部出發步行到水萍塭公園，與各路集合，再一起走到夏林路的競選總部，呼籲大家一定要齊集選票，「下架民進黨」。