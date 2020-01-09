親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜案疑雲再起
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

【即時短評】大撒幣+小確幸=選票？

2020-01-09 21:23聯合報 記者林河名

總統及立委選舉倒數計時，選前最後一次行政院會，行政院長蘇貞昌今天「政績大放送」，從春節連假至少7天，到青年創業圖夢、解決農民問題，鎖定庶民、青年及農民。執政黨「大撒幣」及「小確幸」不斷，但朝野競相加碼，選民未必埋單。

在選舉中，行政部門雖應保持中立，但執政成績是續保政權的重要宣傳，國人對行政院「助攻」已見怪不怪；蘇貞昌近來除利用公餘輔選民進黨籍候選人，日前更在臉書呼籲大家「一起當蔡總統的後盾」，已經完全「蹽落去」。

選戰開打以來，行政部門連拋「利多」，被在野黨質疑「大撒幣」。國民黨立法院黨團還洋洋灑灑列出「大撒幣清單」，批評許多政策缺乏評估，政治凌駕專業。但行政院隨即回擊，「哪一項政策對人民有害？應該刪掉？」要求國民黨團列出廢止清單，反讓藍營語塞，畢竟「利多」人人愛。

不過，行政院振振有詞，未必代表政策無可挑剔。況且，在野黨也非「吃素的」，哪裡不會有樣學樣「畫大餅」？於是，蔡政府拋出「零到六歲國家一起養」，韓陣營也端出「育兒補助六六六」搶票；蔡英文提「長照2.0升級」，韓國瑜也有「開辦長照保險」。各方互尬利多政見，至於是否兼顧財政紀律、錢花刀口？一切選後再說。

事實上，不管誰當選總統，都要以今年度中央政府總預算案作為施政及花錢依據，但本該去年底就通過的總預算案，在朝野忙著拚選舉之際，至今還躺在立法院，有待投票之後，下周再「加班」召開臨時會才能通過。

執政黨挾行政優勢，在選前「衝一波」，希望再催出庶民、青年及農民的選票。但春節連假至少七天，早在去年就已定案，如今再端出來「蹭溫度」，加上青年及農民政策也多是「老哏」，只怕邊際效應遞減。套用股市用語，儘管政府拚命「作多」，但會不會「看多不多」？選票馬上就會給答案。

行政院長蘇貞昌去年已核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，透過「補班挪移」的...
行政院長蘇貞昌去年已核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期。 聯合報資料照／記者林澔一攝影
分享

行政院農民青年

延伸閱讀

選前再催票？政院：協助青年創業 解決農民問題

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷

蘇揆：資金服務聚落 三大策略助青年創業

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

紅火蟻疫情難減 監院報告：政府不統合

2020-01-09 21:11

江永昌推新文宣 強調「跨黨派支持」才吸睛

2020-01-09 19:20

國安會議時間去掃街 藍批蔡荒廢國政

2020-01-09 19:04

雲縣選委會今選票點交 呼籲投票日切勿在社群催票

2020-01-09 18:54

國民黨如果班師回朝 蔡總統：有三種東西也會一起回來

2020-01-09 18:33

吳釗燮：盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話

2020-01-09 18:13

關注台灣大選！40港生才剛抵台 急奔屏東採訪賴清徳

2020-01-09 17:49

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

李鴻源稱「政府是一本糊塗帳」 支持者盼他當最佳閣揆

2020-01-09 17:26

【重磅快評】從反滲透法一把尺到陳師孟霸凌司法

2020-01-09 17:23

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

國民黨班師回朝 蔡總統點名三種人最高興

2020-01-09 16:25

影／史上第一次 投票日勿從事競選、助選或「罷免」活動

2020-01-09 16:05

屏東2選區／周典論控對手將出奧步 蘇震清酸作賊喊抓賊

2020-01-09 15:25

蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷

2020-01-09 14:40

張善政點名「國旗哥」：就是需要這樣的人才會贏

2020-01-09 14:31

網軍攻擊陳樹菊阿嬤 羅智強：為了一萬元把人格賣光？

2020-01-09 14:24

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案

2020-01-09 12:27

美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅

2020-01-09 12:26

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

賴清德會同趙天麟車隊掃街 趙：有助激發支持者熱情

2020-01-09 12:12

杜汶澤自製影片 籲台灣人珍惜民主回家投票

2020-01-09 12:09

吳敦義頭寮謁陵蔣經國 神情肅穆語帶哽咽

2020-01-09 12:02

政院調702億元給地方政府 公務機關年終獎金15日入袋

2020-01-09 11:58

【即時短評】曾經滿腔熱血的你 還要相信民進黨嗎?

2020-01-09 11:50

國民黨彰化黨部發起全縣街頭舉牌拜票 柯呈枋今辦晚會

2020-01-09 11:47

韓營批翹課總統：伊朗攻擊美軍 蔡英文在掃街

2020-01-09 11:38

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

逾332萬選民 新北選委會估晚間10時前可開票結束

2020-01-09 11:01

美伊關係緊張 馬英九：政府應提高警覺

2020-01-09 10:19

號召百萬韓粉今晚衝凱道　孫大千：庶民當家時代來臨

2020-01-09 09:39

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

台選在即 美議員挺台港、批北京不守承諾

2020-01-09 05:39

保外就醫政治決定？政治解決？ 扁柯互嗆扯上馬蔡

2020-01-09 00:07

藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！

2020-01-08 20:28

U值媒／如果韓國瑜贏了台灣未來會如何？

2020-01-08 18:05

國民黨處分不動產1216萬 農曆年前發放給大解勞工

2020-01-08 17:48
看更多

熱門文章

許淑華扮神力女超人 主辦單位宣布凱道造勢人數破90萬人

2020-01-09 20:42

韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉

2020-01-09 12:33

2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩

2020-01-09 07:30

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

挺蔡臉書粉專選前倒戈挺韓國瑜 網友留言混戰

2020-01-09 13:48

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

蔡英文若連任 他列舉這三種人最開心

2020-01-09 01:15

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2000萬人 國防部要繼續蓋…

2020-01-09 09:00

謝長廷：楊蕙如被妖魔化是藍營製造的

2020-01-09 09:42

陳樹菊挺韓遭網路霸凌 韓國瑜：為什麼肯定我就要被攻擊

2020-01-08 22:31

蔡正元播錄音帶否認威脅王立強：像大哥哥一樣對他說話

2020-01-09 10:56

澳媒爆王立強遭死亡威脅「撤回共諜說詞」蔡正元將開記者會回應

2020-01-08 23:20

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

國軍首位士兵出身的少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符

2020-01-09 11:56

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

澳警證實：王立強受蔡正元、孫天群威脅利誘

2020-01-09 12:47

趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

2020-01-09 19:16

號召百萬韓粉今晚衝凱道 孫大千：庶民當家時代來臨

2020-01-09 09:39

若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因

2020-01-09 12:21

陳樹菊挺韓遭霸凌 黃健庭夫婦：別踐踏台灣善的價值

2020-01-08 22:12

【重磅快評】共諜鬧劇再攻防？蔡政府獲利難了結

2020-01-09 15:36

韓國瑜選前凱道造勢 侯友宜將出席

2020-01-08 23:26

空難殉職官兵14日公祭 幻象機將飛越北市上空

2020-01-08 21:44

澳媒：蔡正元要王立強改變說詞 謊稱遭民進黨收買

2020-01-09 09:40

民進黨罷韓不會出全力？柯文哲：留著韓國瑜2022很好打

2020-01-08 22:16

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

凱道造勢破70萬人 吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

2020-01-09 18:30

韓國瑜：選前三天 民進黨百分百會有奧步！

2020-01-08 21:54

澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據

2020-01-09 12:14

余天：12年前中國開價1億人民幣請我去唱歌

2020-01-09 11:45

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020-01-09 20:23

蔡英文台中選前之夜 10米高天燈造勢、賴清德壓軸

2020-01-09 10:06

國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口

2020-01-09 12:25

直播／國民黨選前造勢凱道登場 支持者湧現警啟動交通快打

2020-01-09 15:14

韓國瑜凱道造勢人氣沸騰 馬英九痛陳下架蔡英文四理由

2020-01-09 18:44

邱義仁指導假共諜誣告？蔡正元：王立強講的不一定可靠

2020-01-09 12:20

韓國瑜造勢主辦喊「破70萬人」 攤商與警「你追我跑」

2020-01-09 17:07

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

立委衝票 藍拚過半 綠15席陷膠著

2020-01-09 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top