【即時短評】大撒幣+小確幸=選票？

總統及立委選舉倒數計時，選前最後一次行政院會，行政院長蘇貞昌今天「政績大放送」，從春節連假至少7天，到青年創業圖夢、解決農民問題，鎖定庶民、青年及農民。執政黨「大撒幣」及「小確幸」不斷，但朝野競相加碼，選民未必埋單。

在選舉中，行政部門雖應保持中立，但執政成績是續保政權的重要宣傳，國人對行政院「助攻」已見怪不怪；蘇貞昌近來除利用公餘輔選民進黨籍候選人，日前更在臉書呼籲大家「一起當蔡總統的後盾」，已經完全「蹽落去」。

選戰開打以來，行政部門連拋「利多」，被在野黨質疑「大撒幣」。國民黨立法院黨團還洋洋灑灑列出「大撒幣清單」，批評許多政策缺乏評估，政治凌駕專業。但行政院隨即回擊，「哪一項政策對人民有害？應該刪掉？」要求國民黨團列出廢止清單，反讓藍營語塞，畢竟「利多」人人愛。

不過，行政院振振有詞，未必代表政策無可挑剔。況且，在野黨也非「吃素的」，哪裡不會有樣學樣「畫大餅」？於是，蔡政府拋出「零到六歲國家一起養」，韓陣營也端出「育兒補助六六六」搶票；蔡英文提「長照2.0升級」，韓國瑜也有「開辦長照保險」。各方互尬利多政見，至於是否兼顧財政紀律、錢花刀口？一切選後再說。

事實上，不管誰當選總統，都要以今年度中央政府總預算案作為施政及花錢依據，但本該去年底就通過的總預算案，在朝野忙著拚選舉之際，至今還躺在立法院，有待投票之後，下周再「加班」召開臨時會才能通過。