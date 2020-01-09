親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜案疑雲再起
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

紅火蟻疫情難減 監院報告：政府不統合

2020-01-09 21:11台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

紅火蟻入侵台灣已超過16年！監察院9日公布調查報告指出，紅火蟻的疫情一直無法有效減少，原因在於中央農委會和地方政府的事權分散、缺乏專責人力與整合不易。對此，監委認為，政府應增列經費和人力，並落實標準作業程序執行，未來才有機會將紅火蟻根除。

僅控制北部地區

監察委員包宗和、李月德指出，紅火蟻的防治工作是由農委會統籌推動，國家紅火蟻防治中心提供技術協助，各縣市政府負責實際執行工作。然而多年下來，受害區域面積一直無法有效減少，僅能勉強控制紅火蟻入侵區域於北部地區。

「關鍵在於中央與各縣市政府各行其是、缺乏專責人力與整合不易。」包宗和和李月德調查發現，農委會雖訂有「紅火蟻標準作業程序」，但執行上問題重重，包含防治藥劑效能不足、土方及苗圃植栽移動管制不易、需防治面積圖資老舊及施藥廠商防治量能不足等缺失，對此應全面檢討。

人力不足施藥不當

兩位監委表示，農委會設立的國家紅火蟻防治中心，更出現專責人力不足的情況，卻必須負責全國紅火蟻防治工作技術研發、圖資供應及施藥面積、覆蓋率檢核等工作，對此，農委會應增列經費和人力，以使國內紅火蟻防治工作有效推動。

桃園市作為國內首遭紅火蟻入侵而且受災面積最大之行政區，至今需防治面積高達4萬9,000餘公頃。包宗和和李月德也指出諸多問題，例如預算編列分配欠妥、人力不足、施藥抽查不實等缺失，而且對於營建所用的土石方缺乏主動監督機制，使其成為紅火蟻防治的漏洞，

【更多精采內容，詳見

紅火蟻農委會

延伸閱讀

半數豆菜農藥超標 農委會：列重點輔導監測對象

穩定2020大選供電 台電出動近2000人備...

加強蔬果預警 農委會設「關鍵時間點溫度」

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【即時短評】大撒幣+小確幸=選票？

2020-01-09 21:23

江永昌推新文宣 強調「跨黨派支持」才吸睛

2020-01-09 19:20

國安會議時間去掃街 藍批蔡荒廢國政

2020-01-09 19:04

雲縣選委會今選票點交 呼籲投票日切勿在社群催票

2020-01-09 18:54

國民黨如果班師回朝 蔡總統：有三種東西也會一起回來

2020-01-09 18:33

吳釗燮：盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話

2020-01-09 18:13

關注台灣大選！40港生才剛抵台 急奔屏東採訪賴清徳

2020-01-09 17:49

身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26

李鴻源稱「政府是一本糊塗帳」 支持者盼他當最佳閣揆

2020-01-09 17:26

【重磅快評】從反滲透法一把尺到陳師孟霸凌司法

2020-01-09 17:23

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

國民黨班師回朝 蔡總統點名三種人最高興

2020-01-09 16:25

影／史上第一次 投票日勿從事競選、助選或「罷免」活動

2020-01-09 16:05

屏東2選區／周典論控對手將出奧步 蘇震清酸作賊喊抓賊

2020-01-09 15:25

蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷

2020-01-09 14:40

張善政點名「國旗哥」：就是需要這樣的人才會贏

2020-01-09 14:31

網軍攻擊陳樹菊阿嬤 羅智強：為了一萬元把人格賣光？

2020-01-09 14:24

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案

2020-01-09 12:27

美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅

2020-01-09 12:26

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

賴清德會同趙天麟車隊掃街 趙：有助激發支持者熱情

2020-01-09 12:12

杜汶澤自製影片 籲台灣人珍惜民主回家投票

2020-01-09 12:09

吳敦義頭寮謁陵蔣經國 神情肅穆語帶哽咽

2020-01-09 12:02

政院調702億元給地方政府 公務機關年終獎金15日入袋

2020-01-09 11:58

【即時短評】曾經滿腔熱血的你 還要相信民進黨嗎?

2020-01-09 11:50

國民黨彰化黨部發起全縣街頭舉牌拜票 柯呈枋今辦晚會

2020-01-09 11:47

韓營批翹課總統：伊朗攻擊美軍 蔡英文在掃街

2020-01-09 11:38

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

逾332萬選民 新北選委會估晚間10時前可開票結束

2020-01-09 11:01

美伊關係緊張 馬英九：政府應提高警覺

2020-01-09 10:19

號召百萬韓粉今晚衝凱道　孫大千：庶民當家時代來臨

2020-01-09 09:39

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

台選在即 美議員挺台港、批北京不守承諾

2020-01-09 05:39

保外就醫政治決定？政治解決？ 扁柯互嗆扯上馬蔡

2020-01-09 00:07

藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！

2020-01-08 20:28

U值媒／如果韓國瑜贏了台灣未來會如何？

2020-01-08 18:05

國民黨處分不動產1216萬 農曆年前發放給大解勞工

2020-01-08 17:48
看更多

熱門文章

許淑華扮神力女超人 主辦單位宣布凱道造勢人數破90萬人

2020-01-09 20:42

韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉

2020-01-09 12:33

2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩

2020-01-09 07:30

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

挺蔡臉書粉專選前倒戈挺韓國瑜 網友留言混戰

2020-01-09 13:48

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32

蔡英文若連任 他列舉這三種人最開心

2020-01-09 01:15

蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2000萬人 國防部要繼續蓋…

2020-01-09 09:00

謝長廷：楊蕙如被妖魔化是藍營製造的

2020-01-09 09:42

陳樹菊挺韓遭網路霸凌 韓國瑜：為什麼肯定我就要被攻擊

2020-01-08 22:31

蔡正元播錄音帶否認威脅王立強：像大哥哥一樣對他說話

2020-01-09 10:56

澳媒爆王立強遭死亡威脅「撤回共諜說詞」蔡正元將開記者會回應

2020-01-08 23:20

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

國軍首位士兵出身的少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符

2020-01-09 11:56

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

澳警證實：王立強受蔡正元、孫天群威脅利誘

2020-01-09 12:47

趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

2020-01-09 19:16

號召百萬韓粉今晚衝凱道 孫大千：庶民當家時代來臨

2020-01-09 09:39

若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因

2020-01-09 12:21

陳樹菊挺韓遭霸凌 黃健庭夫婦：別踐踏台灣善的價值

2020-01-08 22:12

【重磅快評】共諜鬧劇再攻防？蔡政府獲利難了結

2020-01-09 15:36

韓國瑜選前凱道造勢 侯友宜將出席

2020-01-08 23:26

空難殉職官兵14日公祭 幻象機將飛越北市上空

2020-01-08 21:44

澳媒：蔡正元要王立強改變說詞 謊稱遭民進黨收買

2020-01-09 09:40

民進黨罷韓不會出全力？柯文哲：留著韓國瑜2022很好打

2020-01-08 22:16

支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲

2020-01-09 13:14

凱道造勢破70萬人 吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

2020-01-09 18:30

韓國瑜：選前三天 民進黨百分百會有奧步！

2020-01-08 21:54

澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據

2020-01-09 12:14

余天：12年前中國開價1億人民幣請我去唱歌

2020-01-09 11:45

現場／藍營凱道造勢號召力震撼 景福門「5路全擠爆」

2020-01-09 20:23

蔡英文台中選前之夜 10米高天燈造勢、賴清德壓軸

2020-01-09 10:06

國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口

2020-01-09 12:25

直播／國民黨選前造勢凱道登場 支持者湧現警啟動交通快打

2020-01-09 15:14

韓國瑜凱道造勢人氣沸騰 馬英九痛陳下架蔡英文四理由

2020-01-09 18:44

邱義仁指導假共諜誣告？蔡正元：王立強講的不一定可靠

2020-01-09 12:20

韓國瑜造勢主辦喊「破70萬人」 攤商與警「你追我跑」

2020-01-09 17:07

陳水扁批過河拆橋 柯文哲：我從頭到尾都對他不錯

2020-01-09 16:54

立委衝票 藍拚過半 綠15席陷膠著

2020-01-09 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top