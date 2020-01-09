紅火蟻疫情難減 監院報告：政府不統合

紅火蟻入侵台灣已超過16年！監察院9日公布調查報告指出，紅火蟻的疫情一直無法有效減少，原因在於中央農委會和地方政府的事權分散、缺乏專責人力與整合不易。對此，監委認為，政府應增列經費和人力，並落實標準作業程序執行，未來才有機會將紅火蟻根除。

僅控制北部地區

監察委員包宗和、李月德指出，紅火蟻的防治工作是由農委會統籌推動，國家紅火蟻防治中心提供技術協助，各縣市政府負責實際執行工作。然而多年下來，受害區域面積一直無法有效減少，僅能勉強控制紅火蟻入侵區域於北部地區。

「關鍵在於中央與各縣市政府各行其是、缺乏專責人力與整合不易。」包宗和和李月德調查發現，農委會雖訂有「紅火蟻標準作業程序」，但執行上問題重重，包含防治藥劑效能不足、土方及苗圃植栽移動管制不易、需防治面積圖資老舊及施藥廠商防治量能不足等缺失，對此應全面檢討。

人力不足施藥不當

兩位監委表示，農委會設立的國家紅火蟻防治中心，更出現專責人力不足的情況，卻必須負責全國紅火蟻防治工作技術研發、圖資供應及施藥面積、覆蓋率檢核等工作，對此，農委會應增列經費和人力，以使國內紅火蟻防治工作有效推動。

桃園市作為國內首遭紅火蟻入侵而且受災面積最大之行政區，至今需防治面積高達4萬9,000餘公頃。包宗和和李月德也指出諸多問題，例如預算編列分配欠妥、人力不足、施藥抽查不實等缺失，而且對於營建所用的土石方缺乏主動監督機制，使其成為紅火蟻防治的漏洞，

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