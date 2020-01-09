國安會議時間去掃街 藍批蔡荒廢國政

王淺秋強調，韓國瑜的大型造勢大會展現廣大庶民熱情，掃街未必是票房靈藥（資料照片）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「三軍加上網軍，四軍統帥的蔡英文總統只顧選舉，該如何領導現在的國家？」韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、鄭照新9日質疑蔡總統，從12月開始，有16天沒有任何國政行程；最近24個工作日中，8天無公開行程，且都免請假。對此，總統府發言人黃重諺回應說，蔡總統8日雖未參加國安會議，但9日一早有開國安會議。

只顧選舉不管國安？

「蹺課總統放牛吃草去了嗎？身為中華民國總統卻用納稅人荷包進行選舉，動用人力與公務預算是正確的嗎？」王淺秋列舉蔡曾說過的話：「勞工是心裡最軟的一塊」、「最會溝通的政府」、「謙卑、謙卑、再謙卑」、「没有人需要為他的認同道歉」等話，指蔡早已把理念拋到腦後。

鄭照新表示，「小英返來哦！不要只有選舉算計，別忘記維護國家安全利益，才是總統職責。」之前質疑蔡總統連續沒有公開國政行程時，蔡英文臉書曾於去年12月9日發文回應，「總統的工作是24小時的，隨時要掌握國内外的情勢，也要注意政務的推行。在國政優先的前提下，我們才會利用空檔的時間，進行選舉。」

「但因應美伊情勢緊張，對照昨天總統府召開國安首長會議，應該主持會議的蔡總統卻在台中車隊掃街。」鄭照新質疑，國家發生重大危機時，蔡總統不是說國政優先嗎？選舉不是空檔時間才做的嗎？難道發生重大美伊衝突的時候，也是蔡總統的空檔時間嗎？美伊情勢瞬息萬變的情況下，蔡總統今早才參加會議，會不會太晚了？

庶民熱情不靠掃街

針對媒體詢問，蔡英文總統全台車隊大掃街，韓國瑜卻沒有掃街，是否會對選情不利？王淺秋表示，韓國瑜的選舉方式是台灣前所未有的，與傳統1天20~30個行程密集掃街的方式不同。韓國瑜透過包括網路直播等不同論述方式，讓民眾能更了解他的主張與理念，這種接地氣風格造成了2018年選戰大逆轉的傳奇。

總統府發言人黃重諺也在9日回應表示，為了掌握中東情勢最新動態，總統是在今日、也就是9日上午召開國安高層會議，這場會議是從今日早上7點半召開，一直到8點半，大概進行1個小時。至於韓辦所針對的「8日早上掃街」則未提及。

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