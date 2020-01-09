雲縣選委會今選票點交 呼籲投票日切勿在社群催票

總統、立委大選將在1月11日本周六舉行投票。雲林縣選委會今天在雲林國中大禮堂進行選票點交作業，選委會呼籲，投票日當天民眾不得透過手機簡訊、LINE、臉書等網路社群替候選人催票，違反者將處50萬到500萬元罰緩。

今天由各鄉鎮市選務作業中心派員到場，依各鄉鎮市投開票所的選舉人數，清點總統副總統、立法委員、以及政黨票後包封領回，明天再由各投開票所的主任管理員、主任監察員到各鄉鎮市選務作業中心，確認所負責的投開票所票數是否正確。

為配合今早啟動的點票作業，有公所人員還自行準備點鈔機到場，使點領作業更加精確有效率。為保護選票，除在場內有錄影監視器掌握現場，入、出會場人員都須配戴選委會製發證件，各鄉鎮市選務作業中心點領選票後也由警方協助，護送選票回各鄉鎮市公所放置。

雲林縣選委會主任委員張志銘表示，雲林縣總統選舉人數有56萬5269人，立委選舉人數有56萬2012人。依規定投票所只能一次進出，有三種選舉票，以顏色區分，總統副總統為淺粉紅色、區域立法委員為淺黃色、政黨票為白色，請選民依顏色將選舉票投入票匭。