國民黨如果班師回朝 蔡總統：有三種東西也會一起回來

繼國民黨班師回朝有三種人最高興之後，蔡英文總統再次透過臉書表示，如果讓國民黨班師回朝，有三個東西也會一起回來：「政府破產的陰影會回來」、「核四會回來，核電廠還會越蓋越多」、633團隊會回來。她也向支持者喊話，一定要站出來投票。三張選總統票、立委票、政黨票，「沒有任何一張選票，可以輕忽大意。」

蔡總統說，如果讓國民黨班師回朝，有三個東西也會一起回來。

蔡總統表示，第一是政府破產的陰影會回來。她的對手說，「如果他當選要重新檢討年金改革。」年改不是針對特定的人，是為了讓國家的財政能安全。這樣的改革如果被廢掉，社會又將陷入動盪，過去的紛擾會重演，政府的財務會再次面臨破產。

蔡總統說，第二是核四會回來，核電廠還會越蓋越多。國民黨主張恢復核四，要達成他們提出的2035年能源目標，不只要蓋核四，還要核五、核六，而且核五、核六要蓋在哪裡，核廢料要放哪裡，他們也答不出來。要繼續推動能源轉型，不能讓這樣的政黨回來。

蔡總統還表示，第三是「633團隊」會回來。上次國民黨執政八年，就是台灣的經濟被鎖在中國，表現最差的八年。這幾年，我們打開多元市場，四次調漲基本工資，經濟成長率重回亞洲四小龍之首。毫無疑問，蔡英文的團隊贏過633團隊。讓633團隊回來，我們這幾年的努力，就白費了。