吳釗燮：盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話

外交部長吳釗燮。本報資料照片 分享 facebook 外交部長吳釗燮就即將舉行的第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，今上午9時30分在外交部為國際媒體簡報我國國情、我國民主選舉及外交政策成果。現場聚集來自美國、英國、日本、德國、法國、西班牙、義大利、瑞典、瑞士、加拿大、澳洲、新加坡、韓國、泰國、菲律賓、香港等約70餘位國際媒體的記者到場採訪。談及兩岸議題，他表示，台灣善意不會改變，盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話。

吳釗燮表示，1996年舉行總統直選以來，台灣已經歷了3次政權和平轉移，台灣的民主成熟且充滿活力，同時也是全球公認是亞洲最開放、自由的民主國家。台灣作為一個成功的民主故事，希望能成為照亮人心的燈塔，為亞太地區及全世界的民主帶來希望，為捍衛國際自由秩序貢獻己力。

除了傲人的民主發展外，吳釗燮也提到台灣政府自2016年來秉持踏實外交、互惠互利原則，持續深化與友邦、理念相近國家在各項領域的合作，在民主治理、婦女賦權、宗教自由、性別平等、假訊息防制、公共衛生、氣候變遷等重要議題上，均能有效深化交流，並為區域做出貢獻。針對這些當前全球性議題，除了與各國進行雙邊與多邊合作，台灣也透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)來強化與美國、日本、瑞典及澳洲等夥伴國家的合作。

即便台灣在國際間遭受中國的打壓，吳釗燮表示，蔡總統仍會繼續採取穩健的政策以維持兩岸現狀，台灣善意不會改變，盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話，但我們不會屈服於中國壓力之下，並且有決心捍衛國家安全。

在區域經濟整合方面，吳則強調政府推動新南向政策的成果。我國與新南向夥伴國家的關係，無論在貿易、投資、文化教育、觀光等方面均取得明顯成長，未來我國將持續與相關國家合作，也會持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定 」(CPTPP)，強化區域經濟連帶。

吳釗燮也另針對國際媒體詢問有關本次選舉中，中國因素帶來之影響、反滲透法、及外交政策等議題一一回答。他強調，台灣民主自由的價值已深植民心，無論本次選舉結果如何，台灣以作為一個民主自由國家為榮，面對未來的挑戰，台灣的自由民主會持續深化茁壯。