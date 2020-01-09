關注台灣大選！40港生才剛抵台 急奔屏東採訪賴清徳

2020總統大選香港也格外關注！民進黨副總統候選人賴清德，今天下午抵達屏東萬丹鄉，替爭取連任的民進黨立委蘇震清進行掃街，香港樹仁大學40名新聞系學生，今天剛抵台隨即趕到萬丹採訪賴清德有關中聯辦主任撤換的看法，賴也回應在場師生提問，表示目前香港情況不會因為換一個人改變，爭取民主的決心也絕對不能動搖，台灣支持香港，香港也要支持台灣，一起爭民主，捍衛民主。

賴清德回應香港師生關心中聯辦主人換人的看法，表示香港爭取民主的決心，令台灣人很欽佩，台灣人民也很關心香港未來的發展，但向港目前情況仍非常艱困，如果台在這場選舉輸掉了，相信香港未來爭取民主的機會會更加渺茫。

賴說香港爭取民主要成功，台灣一定要贏，總統蔡英文一定要高票當選連任，民進黨在立法院也要過半，就像前不久香港區議員選舉，泛民主陣營得到86%席次一般，國際也在看。如果台灣贏了他相信未來台灣就是明日的香港，如果台灣輸了，未來台灣就是今日的香港，台灣人民有決心，也希望香港居民再接再厲，中聯辦主任換人，但是還是要更加努力。

帶隊老師何戎笙表示，這次共有80名學生，分成南北兩隊各40人分頭觀察並記錄台灣選舉，今天才剛抵達高雄小港機場，透過臉書得知賴清德行程驅車趕來等候，今晚則會在高雄參加造勢晚會，明天將會北上台北等候開票。他說這次來台除了觀摩、紀錄台灣選舉，也要與台灣年輕人進行交談，了解台灣年輕世代對於人舉的看法。