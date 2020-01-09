李鴻源稱「政府是一本糊塗帳」 支持者盼他當最佳閣揆

內政部前部長李鴻源今天應邀到台南成大演講，他以「台灣必須面對的真相」為主軸，指「台灣政府是一本糊塗帳」、「三分之一基礎建設重複投資」，該做的是100哩路，「走了99哩，卻差一哩沒走完」。

李鴻源說，政府如果提升執行力，台灣其實有許多可以迎頭追上世界的機會，何以落到現在連「國立大學世界排名」這個代表「國力」象徵的指標也一直滑落？他說，政府繼續這樣運作，保證排名還會繼續掉。

演講中，李鴻源談及氣候變遷，他指，劇烈的天氣變化已是常態，台灣是世界少見「多雨的缺水國」，挑戰只會更嚴峻，而「治水不是錢砸下去就好」，要有一定的順序、邏輯，「要用都市設計的手段，解決都市淹水的問題」，更要進行「對水敏感的都市設計」，也就是「低衝擊開發」，將城市的韌性越拉越長，才能確保當防災標準被超過時，城市不會被癱瘓。

「台灣不用偉大，政府再次聰明就好！」李鴻源說，今天究竟有沒有從一個更高的角度，從國土規畫角度來看這些問題？如果台灣是從那樣的角度出發，相信都會找到答案。