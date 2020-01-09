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身分證遺失汙損趕快補換領 6歲以下幼兒不得帶入投票所

2020-01-09 17:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

投票日當天，6歲以下幼兒不得帶入投票所。示意圖／聯合報系資料照
投票日當天，6歲以下幼兒不得帶入投票所。示意圖／聯合報系資料照
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第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，1月11日就要投票，高雄市選舉委員會提醒選舉人，如有國民身分證遺失或汙損無法辨識人貌情形，1月10日下班前趕快補換領身分證，以免投不了票。另外家長要注意，6歲以下幼兒不能帶入投票所，時代力量議員林于凱指出，中選會雖然已在2017年底提出《公職人員選舉罷免法》修正條文第57條草案，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所的規定，但還沒完成修法程序。

依據總統副總統選舉罷免法第14條規定，選舉人投票時，除另有規定外，應憑本人國民身分證領取選舉票；公職人員選舉罷免法第18條規定，選舉人投票時，應憑本人國民身分證領取選舉票。所以投票當日，除了返國行使選舉權的選舉人應憑中華民國護照領取選票外，其餘選舉人要憑本人國民身分證領取選票。

高雄市選舉委員會表示，因戶政事務所1月11日投票日當天不上班，無法受理民眾申請補換發國民身分證事宜。所以如果身分證遺失或照片汙損無法辨識人貌者，請儘速於1月10日前完成補換發，以確保選舉權益。依規定國民身分證遺失申請補發後，若尋獲原證，應即繳回戶政機關依法處理，不得保留繼續使用，所以持已報遺失的身分證不得領取選票，請選舉人特別留意。

時代力量高雄市議員林于凱表示，過去就有育有幼兒的民眾在投票時遇到麻煩，家裡孩子不到6歲，投票日家人返鄉投票，沒人可以幫忙照顧孩子，只好帶著孩子一起去投票所。但要進入投票所時卻被告知孩子不能進入，只能找選務人員或身旁的民眾幫忙顧一下。有些家長不忙心將孩子交給選務人員或民眾照顧，或者帶孩子進投票所後又被「請出來」，最後只好決定放棄投票。

林于凱表示，雖然中選會已於2017年底提出《公職人員選舉罷免法》修正條文第57條草案，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所的規定，但草案從2017年底提出、送進立法院後，委員會討論多次，到現在還沒完成修法程序。也就是說，今年2020的大選投票，6歲以下的幼兒仍然不能陪同家長進入投票所。他呼籲趕快完成修法，不要讓家長在顧小孩跟行使投票權之間兩難。

投票身分證2020選舉2020立委選舉

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