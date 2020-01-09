【重磅快評】從反滲透法一把尺到陳師孟霸凌司法

蔡政府強行通過「反滲透法」，結果被質疑違憲，條文定義不明，恐傷及兩岸交流，甚至影響台商台生等權益；陸委會、法務部、內政部隨即出面滅火，結果，條文定義依舊不明，但三個部會卻釋出訊息，反滲透法在個案上最終由司法認定。看來，三個部會不僅滅不了火，還在火上加油，如果這時再把監委陳師孟抬出來，那就很清楚蔡政府是在玩什麼把戲了。

反滲透法並未明定訂主管機關，高度空白授權的法條讓民眾驚駭，也是綠營在這次大選中的變數；國民黨立法院黨團昨天砲轟反滲透法已達違憲程度，擬聲請釋憲，蔡政府緊急派出陸委會、法務部及內政部合開記者會滅火，結果，三個部會匆促上陣，莫名所以，最後只好擠出一個「共識」─反滲透法在個案上最終是由司法認定作收。

陸委會主委陳明通表示，反滲透法是防範境外勢力透過在地協力者破壞台灣民主，是鼓勵兩岸正常交流，是反滲透，不是反交流，須有滲透行為加上不法行為才會處罰，請民眾放心；但何謂「滲透來源」？陳明通說陸委會不會表列，理由是滲透來源經常變動，目前仍傾向「個案認定」。

至於境外敵對勢力以指示、委託或資助方式，透過在地協力者進行遊說、從事競選、集會遊行、公投和捐獻政治獻金等行為，法務部次長陳明堂表示，反滲透法在個案上最終是由司法認定，「一定有一把尺」，就算是一般犯罪案件也不是警察閉著眼睛就送案；內政部次長陳宗彥也說，反滲透法維護人權架構，並非由行政機關認定，需符合違法助選等五個實質樣態，經司法調查審判才會認定違法，最也是導向司法認定。

三位官員出面要釋反滲透法的疑，結果，陳明通無法說清楚反滲透來源，日後也不會表列，陳明堂要人民放心， 因為司法「一定有一把尺」，陳宗彥也說不是行政機關認定，而是要經司法調查審判才會認定違法，簡直是一場呼攏記者會，如果認真一想，那可真是一場災難的開始。

陳明通等人說反滲透法在個案上最終是由司法認定，原本是最穩妥的說法，一切都交給司法認定，一般人可能會認為那也還好，反正我們司法也就是這樣了，再爛也不會爛到那裡去，但是如果想到蔡政府裡面有一位陳師孟監委，「個案是由司法認定」卻是蔡政府最糟糕的說法了。

陳師孟一心製造司法界的寒蟬效應，揚言要約詢判馬英九洩密案無罪的女法官，引發全台法官連署反彈，陳師孟還叫囂要有意見的法官站出來辯論，日前還用諺語「龍生龍，鳳生鳳，耗子（老鼠）生的兒子會打洞」來揶揄司法官，他相準司法人有法官不語的法律性格進行潑婦罵街式的叫陣，陳越狂妄，司法官就越沈默，讓人看了有氣，但陳師孟在暖冬帶來的寒蟬效應已逐漸蔓延擴散。

在這種氛圍之下，民進黨政府面對反滲透法高度空白授權的質疑，就把問題丟給司法，但另一頭監委卻頻頻霸凌司法，不許有「辦綠不辦藍」的法官存在，想盡各種方式羞辱，如果條文定義不明，一切交給司法認定，司法還能夠獨立清明的調查認定偵審嗎？即使有辦案認真公正的司法人員不受影響，但他們的長官又挺得住這種壓力嗎？