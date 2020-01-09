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影／史上第一次 投票日勿從事競選、助選或「罷免」活動

2020-01-09 16:05聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

社群發起罷韓行動，已進入行政程序。社群Wecare高雄表示，「元月11日罷免被噤聲」，這也是首次出現投票日禁止罷免活動出現的禁令。因為高雄選委會特別請中選會釋示投票日從事罷免活動之適法性及相關疑義，依中選會回覆，「高市選委會呼籲民眾投票日勿從事競選、助選或罷免活動。」Wecare高雄表示，投票當日會噤聲不Po文，遵守法律。

「Wecare高雄」今天告訴網友，1月11日邀請大家幫兩個忙，第一個忙，請全力遵守法律減少爭議，第二個忙，一起用選票數證明我們不是遮羞布。發起人尹立指出，2020總統大選，非常特別，因為總統參選人同時是被罷免。

高雄選委會今年特別請中選會釋示，針對投票日從事罷免活動之適法性、及相關疑義。中選會討論後回覆高雄市選委會，高雄市選舉委員會也特別提醒民眾，在1月11日投票當天凌晨零時起，就不能再從事競選、助選或罷免活動，如果不慎違法，將面臨至少50萬元以上高額罰鍰。

這也是選舉史上首次出現「投票日禁止罷免活動」的禁令。發起罷韓之一的社群Wecare高雄表示，大家都是守法的好國民，都會一起遵守，但這也凸顯了總統參選人竟是被罷免人的爭議。1月11日Wecare高雄FB將完全噤聲，

雖不是自願的，但因為要保護整個罷免活動，更要保護大家，為了避免任何PO文下方，大家的留言被擴大解釋，社群決定配合法規，完全被噤聲。

Wecare高雄提醒支持者，投票當天不用刻意帶上任何標語、布條、貼紙，或是穿上任何帶有支持罷免意義的服裝去投票，平平常常的就好，沒有什麼東西可以比得上手上的選票。尹立表示，用選票數證明我們不是遮羞布。

社群Wecare高雄表示，「元月11日罷免被噤聲」，這也是首次出現投票日禁止罷免...
社群Wecare高雄表示，「元月11日罷免被噤聲」，這也是首次出現投票日禁止罷免活動出現的禁令。圖／摘自社群Wecare高雄
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