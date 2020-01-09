屏東2選區／周典論控對手將出奧步 蘇震清酸作賊喊抓賊

選舉倒數兩天，屏東縣立委第二選區藍綠拚鬥激烈，國民黨候選人周佳琪競選團隊今天指近日接獲消息，有特定陣營在最後階段不但花錢請歌星辦晚會，並動用遊覽車、疑發放走路工，選前還將導演出一部故意買票、攻擊抹黑大戲，意圖嫁禍於周，周的議長父親周典論說，對手敗選即藉此提當選無效之訴。蘇震清陣營反酸是「作賊的喊抓賊」。

周典論表示，近日接獲消息有特定陣營花錢請歌星到鄉鎮座談會駐唱，每場還從外地動員遊覽車，疑似有發放走路工500元載人到場壯聲勢，檢調單位應查明清楚；另有情資指出，對手不僅準備在最後一夜買票，之前才公演「綁架黨中央」大戲的導演，也籌畫一部針對周佳琪抺黑及栽贓的大戲，意圖在選前出奧步，讓周陣營沒有時間回應。

他說，對手陣營意圖用自己人演出「埋樁誣陷」的戲碼，在小區域買票，再栽贓誣陷周陣營全面買票，並散發「沒有拿到周佳琪錢的人，別投周佳琪，請投蘇震清」耳語，接著向檢調施壓查辦，埋樁幹部則向檢調自白，是受周陣營指使，自導自演所有的劇本，陷周佳琪入罪；敗選後更會提當選無效之訴，等到真相大白，往往事後無法補救。

立委蘇震清表示，國民黨選舉一慣手法是「做賊的喊捉賊」，他強烈建議檢調單位嚴格抓賄選，並呼籲選民用選票唾棄買票的人；他參選過2屆縣議員和3屆立法委員，得票數一次比一次高，靠的是服務精神與服務品質，以此爭取選民的認同；縣民都知道他不會、不可能、也不需要賄選。

他說，請周典論到東隆宮王爺公的面前說清楚，議長選舉有沒有賄選？為何議長賄選案議長沒事、8位議員去關？ 親弟弟拿了公家這麼多的工程，被檢察官收押、貪汙罪起訴，周知不知情？有沒有背後撐腰？ 還有周典論在公開說這場選舉「開多少攏襪要緊」，到底花了多少？是否也要向王爺公說清楚，縣民都想知道，不明白為何一直避而不答。