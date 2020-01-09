韓國瑜凱道造勢，支持者熱情相挺

相關新聞
網軍攻擊陳樹菊阿嬤 羅智強：為了一萬元把人格賣光？2020-01-09 14:24
支持一芳遭批不懂年輕人想法 郭台銘：要了解台商心聲2020-01-09 13:14
【重磅快評】共諜鬧劇再攻防？蔡政府獲利難了結2020-01-09 15:36
被控涉王立強案 邱義仁：未曾入境澳洲 保留法律追訴權2020-01-09 15:36
時力巡迴車隊到桃園 晚間天晟醫院辦選前之夜2020-01-09 15:26
屏東2選區／周典論控對手將出奧步 蘇震清酸作賊喊抓賊2020-01-09 15:25
蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷2020-01-09 14:40
張善政點名「國旗哥」：就是需要這樣的人才會贏2020-01-09 14:31
蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂2020-01-09 13:57
綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案2020-01-09 12:27
美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅2020-01-09 12:26
賴清德會同趙天麟車隊掃街 趙：有助激發支持者熱情2020-01-09 12:12
杜汶澤自製影片 籲台灣人珍惜民主回家投票2020-01-09 12:09
吳敦義頭寮謁陵蔣經國 神情肅穆語帶哽咽2020-01-09 12:02
政院調702億元給地方政府 公務機關年終獎金15日入袋2020-01-09 11:58
【即時短評】曾經滿腔熱血的你 還要相信民進黨嗎?2020-01-09 11:50
國民黨彰化黨部發起全縣街頭舉牌拜票 柯呈枋今辦晚會2020-01-09 11:47
韓營批翹課總統：伊朗攻擊美軍 蔡英文在掃街2020-01-09 11:38
春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假2020-01-09 11:32
逾332萬選民 新北選委會估晚間10時前可開票結束2020-01-09 11:01
美伊關係緊張 馬英九：政府應提高警覺2020-01-09 10:19
號召百萬韓粉今晚衝凱道 孫大千：庶民當家時代來臨2020-01-09 09:39
大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉2020-01-09 08:00
台選在即 美議員挺台港、批北京不守承諾2020-01-09 05:39
保外就醫政治決定？政治解決？ 扁柯互嗆扯上馬蔡2020-01-09 00:07
藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！2020-01-08 20:28
U值媒／如果韓國瑜贏了台灣未來會如何？2020-01-08 18:05
國民黨處分不動產1216萬 農曆年前發放給大解勞工2020-01-08 17:48
影射江啟臣？謝長廷：每次想處理館產 就有假消息攻擊我2020-01-08 17:34
陳水扁批不公正 柯文哲苦笑：都怪蔡英文2020-01-08 17:21
周曙光願當台灣人燒掉中國護照 促選民投票2020-01-08 14:56
拚國會過半 綠黨團秀4年「成績單」2020-01-08 13:57
反滲透法個案認定 陳明通：民眾放心 台灣是民主國家2020-01-08 13:28
韓喊重啟特偵組 陳水扁：當年被廢是因變馬英九東廠2020-01-08 13:16
「現在高雄好慘」 柯文哲批：每一任市長都是過客2020-01-08 12:34
陳水扁北上龍山寺 三問馬英九：敢不敢也來發誓？2020-01-08 12:23
無論民眾黨好不好 柯文哲：本來就會選20242020-01-08 12:20
台東南田蓋火箭試射場 國民黨立委候選人表達抗議2020-01-08 12:07
U值媒／選舉過後，台灣剩下什麼？2020-01-08 12:05
熱門文章
175位博士連署質疑蔡英文論文 教育部5度重申查證屬實2020-01-08 17:58
黑鷹黑盒子送美判讀 他指不信任運安會透露不尋常訊息2020-01-08 21:14
大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉2020-01-09 08:00
2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩2020-01-09 07:30
蔡英文若連任 他列舉這三種人最開心2020-01-09 01:15
戰爭陰影？北市防空避難室可裝2000萬人 國防部要繼續蓋…2020-01-09 09:00
陳樹菊挺韓遭網路霸凌 韓國瑜：為什麼肯定我就要被攻擊2020-01-08 22:31
謝長廷：楊蕙如被妖魔化是藍營製造的2020-01-09 09:42
韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉2020-01-09 12:33
挺蔡臉書粉專選前倒戈挺韓國瑜 網友留言混戰2020-01-09 13:48
春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假2020-01-09 11:32
蔡正元播錄音帶否認威脅王立強：像大哥哥一樣對他說話2020-01-09 10:56
澳媒爆王立強遭死亡威脅「撤回共諜說詞」蔡正元將開記者會回應2020-01-08 23:20
共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影2020-01-09 11:36
桃園立委候選人陳根德被列賄選被告 批司法淪國家機器2020-01-08 15:40
藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！2020-01-08 20:28
用路人注意！韓國瑜今晚凱道造勢晚會 周邊2階段交管2020-01-09 13:18
870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押2020-01-09 12:20
影射江啟臣？謝長廷：每次想處理館產 就有假消息攻擊我2020-01-08 17:34
澳警證實：王立強受蔡正元、孫天群威脅利誘2020-01-09 12:47
蔡英文火力全開批韓國瑜 抹黑、煽動對立、天馬行空2020-01-08 21:33
澳媒：蔡正元要王立強改變說詞 謊稱遭民進黨收買2020-01-09 09:40
陳樹菊挺韓遭霸凌 黃健庭夫婦：別踐踏台灣善的價值2020-01-08 22:12
韓國瑜選前之夜神秘嘉賓 確定有來自台東的他2020-01-08 17:19
空難殉職官兵14日公祭 幻象機將飛越北市上空2020-01-08 21:44
國軍首位士兵出身的少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符2020-01-09 11:56
韓國瑜選前凱道造勢 侯友宜將出席2020-01-08 23:26
尷尬了！倒戈力挺阮昭雄？李鴻源：必然支持賴士葆2020-01-08 18:25
民進黨罷韓不會出全力？柯文哲：留著韓國瑜2022很好打2020-01-08 22:16
若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因2020-01-09 12:21
韓國瑜：若當選沒成績只會操作亡國感 是王八蛋的韓國瑜2020-01-08 19:34
蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂2020-01-09 13:57
韓國瑜：選前三天 民進黨百分百會有奧步！2020-01-08 21:54
被問「韓冰不出來嗎」 李佳芬：出來被黑嗎？2020-01-08 19:22
澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據2020-01-09 12:14
影／音樂人劉家昌陪洪秀柱掃街：這種人格我一定要來2020-01-08 17:35
蔡英文今缺席國安首長會議 葉匡時嗆「去放牛了嗎？」2020-01-08 16:08
韓國瑜明凱道造勢 侯友宜：衝下去就對了2020-01-08 17:20
余天：12年前中國開價1億人民幣請我去唱歌2020-01-09 11:45
邱義仁指導假共諜誣告？蔡正元：王立強講的不一定可靠2020-01-09 12:20
留言