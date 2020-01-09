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韓國瑜凱道造勢，支持者熱情相挺

2020-01-09 15:20攝影中心 記者邱德祥／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道造勢，大批支持者熱情相挺，，隨著音樂熱情吶喊。

國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道造勢，大批支持者熱情相挺，隨著音樂熱情吶喊。記者...
國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道造勢，大批支持者熱情相挺，隨著音樂熱情吶喊。記者邱德祥／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道造勢，大批支持者熱情相挺，隨著音樂熱情吶喊。記者...
國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道造勢，大批支持者熱情相挺，隨著音樂熱情吶喊。記者邱德祥／攝影
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