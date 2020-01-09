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活動突襲引民眾黨內部不滿 郭台銘：皆與蔡壁如溝通

2020-01-09 13:58聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

鴻海創辦人郭台銘昨至基隆參加「大眾走」活動，卻未事先告知民眾黨，外傳民眾黨內部人員不滿；又因郭台銘在民眾黨及親民黨兩邊押寶，傳民眾黨內部不希望郭台銘在選前之夜上台，對此，郭台銘表示，是要聽「內部的」還是聽柯文哲的？。

郭台銘昨與民眾黨不分區提名人高虹安參加「大眾走」活動，卻因事先未告知民眾黨，反而先通知媒體，被外界解讀為「突襲」，外傳讓民眾黨內部人員措手不及，引發不滿。

對此，郭台銘表示，民眾黨原訂今日大眾走，但李政皓昨臨時邀請他來剃頭。他昨天是第一次背氣球輔選，而他的第一次就獻給民眾黨。

郭台銘說，這件事都是由他的幕僚蔡壁如溝通的，雙方都覺得這樣能夠幫民眾黨吸引到選票。

另外，傳民眾黨因不滿郭台銘在民眾黨及親民黨兩邊押寶，因此不希望郭台銘在選前之夜上台演講，但民眾黨主席柯文哲卻表示歡迎。

郭台銘反問，「你們認為是要聽『內部』的，還是聽柯文哲的？」郭台銘表示，他們溝通的管道都是直接跟柯文哲或是蔡壁如，且溝通暢通無阻。

郭強調，現在最重要的就是如何把第三勢力最大化，讓這些優秀的年輕人能夠進入到國會，讓藍綠都不要過半，因為藍綠惡鬥對台灣社會是不健康的。

鴻海創辦人郭台銘表示，他第一次背氣球輔選就獻給民眾黨。記者胡瑞玲／攝影
鴻海創辦人郭台銘表示，他第一次背氣球輔選就獻給民眾黨。記者胡瑞玲／攝影
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民眾黨郭台銘柯文哲

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