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選情出大絕 郭台銘幫他剃頭還模仿岳飛在背上寫字

2020-01-09 13:58聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

親民黨立委候選人李政皓為展現前進國會的決心，邀請鴻海創辦人郭台銘以大家長身分，參加「中和新兵進國會」記者會，並將招牌中分髮型剃成「新兵平頭」，郭台銘還當場加碼，拉起李正皓衣服，在背上寫上「精忠報國，不要貪汙」8個字。

郭台銘剃頭前開玩笑地說，這是他第一次幫人剃頭，所以還跟保險公司買保險，並叮嚀李政皓，未來一定要為人民服務、效忠國家，且絕不能貪汙，之後就全神貫注、不發一語的開始剃頭，深怕弄傷李的頭部。

在剃頭的過程中，李政皓擔心得不斷表示想要照鏡子，而郭台銘則是老神在在的繼續剃頭，讓一旁協助的髮型設計師笑問，「郭董，是不是剃頭蠻上癮？」還稱讚郭手很穩、剃得很好。

剃完後，李政皓穿著迷彩裝，並如同新兵入營般開始宣示，表示自己若進國會，一定會推動富國利民政策，包含0到6歲國家養、百億身障基金、大健康產業、新十大科技建設、AI智慧科技島等。

李政皓承諾「做好做滿不落跑，正直誠信不歪哥」，並簽訂誓詞，郭台銘也在見證人欄位簽字，展現郭董拉抬子弟兵決心。

除了剃頭、宣示版簽名外，現場還加碼演出，讓郭台銘以大家身分，脫掉李政皓的上衣，模仿岳飛母親在岳飛背上刺字情景，也在李政昊的背上寫上「精忠報國、不能貪汙」等字樣，並未來要背上的這8個字刻在心上，進到立法院後，要好好推動福國利民6大政策。

隨後，剃完頭的李政皓帶著全新的造型，與郭台銘一同志勝利市場掃街拜票，期待全新的自己能帶給中和地區全新的未來。

鴻海創辦人郭台銘模仿岳飛母親在親民黨立委李政皓背上寫字。記者胡瑞玲／攝影
鴻海創辦人郭台銘模仿岳飛母親在親民黨立委李政皓背上寫字。記者胡瑞玲／攝影
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親民黨立委候選人李政皓帶著全新造型到勝利市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
親民黨立委候選人李政皓帶著全新造型到勝利市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
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親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。
親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。
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親民黨立委候選人李政皓帶著全新造型到勝利市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
親民黨立委候選人李政皓帶著全新造型到勝利市場掃街。記者胡瑞玲／攝影
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親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。記者胡瑞玲／攝...
親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。記者胡瑞玲／攝影
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鴻海創辦人郭台銘模仿岳飛母親在親民黨立委李政皓背上寫字。記者胡瑞玲／攝影
鴻海創辦人郭台銘模仿岳飛母親在親民黨立委李政皓背上寫字。記者胡瑞玲／攝影
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親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。記者胡瑞玲／攝...
親民黨立委候選人李政皓請鴻海創辦人郭台銘幫忙剃頭，展現進國會決心。記者胡瑞玲／攝影
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