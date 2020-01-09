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蔡英文博士論文完全沒被引用過 魏國彥：我不是很懂

2020-01-09 13:57聯合報 記者林文義／台北即時報導

蔡英文總統博士論文疑案延燒多時，雖教育部一再重申，蔡總統博士論文、學位及升等著作等文件資料已查證屬實，但仍有175位華人博士連署提出論文案三大疑點，蔡英文總統競選辦公室也呼籲鬧劇應該結束；不過，前環保署長魏國彥今天仍提出質疑，指蔡的博士論文在整個學術生涯中完全沒有任何文章引用過，講老實話，他並不是很懂。

魏國彥是美國羅德島大學海洋學博士，針對蔡總統博士論文爭議，今天他在臉書質疑「我們的總統蔡英文是一位什麼樣的學者？」，他用Google Scholar搜尋，發現她只有一篇論文，就是2019年10月才上傳LSE的「博士論文」（1983）電子檔，而整個學術生涯中完全沒有任何文章被引用過，因此所有的指標都是零。

魏國彥說，這有幾個問題：（1）為什麼1983的博士論文一直到2019才上傳？（2）她怎麼升到教授的？為何沒有一篇論文被引用過？（3）有其他的英文論文嗎？為何在這個重要的論文資料庫中毫無蹤跡？他誠懇希望理解這個資料庫的學者幫忙解惑一下，講老實話，他並不是很懂。

魏國彥並PO出一個截圖，顯示他的論文引用情況，他的資料一共有11頁，這裡只秀出第一頁，歷年他的學術論文一共被引用2018次，還有一堆他看不懂的指標。

魏國彥PO出截圖，顯示他的論文引用情況，他的資料一共有11頁，這裡只秀出第一頁。...
魏國彥PO出截圖，顯示他的論文引用情況，他的資料一共有11頁，這裡只秀出第一頁。歷年的學術論文一共被引用2018次。取自魏國彥臉書
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魏國彥蔡英文教育部

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