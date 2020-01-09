被說到處趴趴走 陳水扁：訪友「這樣嘸代誌嗎」

前總統陳水扁今天陪同一邊一國行動黨不分區名單排第一的陳昭姿，前往雲林縣斗六市新興宮參拜。被問到保外就醫卻趴趴走，陳水扁說，矯正單位有正式公文，難道訪友趴趴走也不行嗎。

媒體問陳水扁，台北市長柯文哲指陳水扁到處趴趴走也不是辦法，政治問題政治解決，政治問題用法令解決不可能，但還是得處理。

陳水扁說，矯正單位有正式公文，保外就醫者沒有被軟禁，他不是植物人，所謂保外就醫並非一定躺在病床，職位所需、生活所需，矯正單位有公文指他可出外訪友、吃飯、看病或出遊，「這樣不能趴趴走，不然想怎麼樣」，他今天到雲林是訪友，是拜訪支持他選兩任總統的朋友。

他表示，沒有到處趴趴走是要如何訪友，要怎麼對他人表達感謝，或是到廟宇燒香祈求平安，他趴趴走請大家支持總統蔡英文連任當選，並用台語說「這樣嘸代誌嗎」。

陳水扁說，台北市長柯文哲一再變卦，柯還沒當市長時，出席他創辦的凱達格蘭基金會時，柯文哲主張用政治手段做政治解決，柯也提到他受不平等待遇應特赦他，說得讓眾人感動不已，如今當上市長說詞反覆，讓人覺得怪怪的。

陳水扁表示，柯文哲如果是為了拉政黨選票他也沒辦法，大家各為其主，但柯當時說一套，現在為了政治利益改口，做人做事不該如此。