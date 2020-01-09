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若選總統立委10席起跳 黃暐瀚問出柯文哲不後悔的原因

2020-01-09 12:21聯合報 記者林文義／台北即時報導

台灣民眾黨主席全力衝選情，柯文哲昨天受接受黃暐瀚專訪時坦言，不分區立委被提名人蔡壁如排序第5，相當不安全 ，當初如果他有選總統，民眾黨前進國會應該是十席起跳，但現在沒有「母雞」，恐怕連五席都有困難，但柯表示他不會後悔。  

黃暐瀚整理訪談後有感，柯文哲大白話，當初如果有選總統，民眾黨前進國會，應該是十席起跳，但現在沒有「母雞」，恐怕連五席都有困難（若不到五席，蔡壁如就進不了立院了）。所以，有沒有後悔當初沒去登記選總統呢？柯文哲說：不會後悔。

黃暐瀚說，政治沒有後悔藥，雖然立委選舉因此更加艱困，柯文哲選擇承受這個後果，因為他說，市政一旦中離，受傷肯定更重。民眾黨的大眾走，出發之前，曾有團員私下不解：「拚網路就好，走馬路幹什麼」？結果，某天傍晚，在高雄的黃昏市場，民眾黨不分區立委候選人邱臣遠看到一個新住民媽媽，開著一台發財車，在路邊做生意，國小的兒子，就在小發財車邊，用著微弱當光寫作業。

那一幕，讓邱臣遠紅了眼眶，台灣的城鄉差距，貧富差距，遠比你想像的，還要嚴重。選舉是為了更好的未來，不是為了讓台灣更加仇恨。投票之前，你我都該，好好想想。

台北市長柯文哲接受網路節目《我要當選》專訪，被問到對於民眾黨不分區席次的預估，柯...
台北市長柯文哲接受網路節目《我要當選》專訪，被問到對於民眾黨不分區席次的預估，柯文哲苦笑說，本來10幾席的，但現在就連5席都很危險。圖／擷取自《我要當選》
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2020選舉2020不分區立委政黨票黃暐瀚柯文哲

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