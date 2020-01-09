870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

國民黨台中市黨部今早表示，支持者通報郵局出現870封「黑韓」文宣，郵件由台北市士林區某地址寄送，內容提到「國民黨直通共產黨」，還在國民黨總統候選人韓國瑜照片寫上「把你騙去賣掉」等字眼。黨部主委顏文正說，今早向台中地檢署按鈴申告，並要求扣押該批郵件。

台中市選委會總幹事盧政遠說，該批文宣如涉及不實、妨害選舉或意圖使人不當選等內容，應由檢察官或司法單位依法認定；若檢方認定內容無違反選罷法，選委會會追查是否涉及競選文宣等相關規定。

選舉倒數2天，國民黨台中市黨部今早表示，坊間出現「黑韓」文宣，除彰化、南投發現外，支持者也發現台中港郵局有為數眾多的「黑韓」文宣，數量達870封，目前還未遞送出去，藍營黨部已提出告訴，聲請檢察官扣押該批不實文宣。

顏文正說，該份文宣在沒有明確證據下，攻擊國民黨候選人，內容寫「把你騙去賣掉」、「中國豬、中國菜進來台灣，台灣豬會得豬瘟，台灣菜會賣不出」，最後寫「國民黨直通共產黨」，還有國民黨黨徽與中共五星旗的照片，散步黑函意圖使國民黨候選人不當選。

顏文正說，這批文宣都出自台北市士林區某地址，台中部分仍在郵局尚未遞送出去，內容要抹黑國民黨的候選人，黨部已經提告，並要求扣押該批不實文宣，並追查背後的行為人。