澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據

澳媒報導稱國民黨副秘書長蔡正元夥同中國商人，對自稱中共間諜的王立強發出死亡威脅，逼迫將共諜案嫁禍民進黨。親民黨總統候選人宋楚瑜今天早上前往桃園市楊梅區頭重頭溪三元宮參拜時回應，蔡正元不是親民黨的，自己不評論此事，但呼籲國民黨要詳細的把所獲得的資料有根有據的拿出來。

宋楚瑜表示，蔡正元不是親民黨的，自己對於不清楚的事情不隨便答覆，是一個國家領導人最重要的基本條件，呼籲國民黨要詳細的把所獲得的資料有根有據的拿出來，就像那天自己穿博士袍，當博士可不簡單，要做好多事，所以要有證據，蔡總統的博士學位現在也被人質疑，他們自己釐清，自己不評論。

宋楚瑜也說，全世界現在都在看台灣的選舉，到底是政黨當家做主，還是人民當家做主，誰是台灣的頭家，人民才是台灣的頭家，這次讓他們去寶島眼鏡多買給副眼鏡，很多人都會跌破眼鏡，找回台灣當年的光榮，找回台灣的光榮，好好讓全世界看台灣民主的價值。