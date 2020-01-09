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澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據

2020-01-09 12:14聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

澳媒報導稱國民黨副秘書長蔡正元夥同中國商人，對自稱中共間諜的王立強發出死亡威脅，逼迫將共諜案嫁禍民進黨。親民黨總統候選人宋楚瑜今天早上前往桃園市楊梅區頭重頭溪三元宮參拜時回應，蔡正元不是親民黨的，自己不評論此事，但呼籲國民黨要詳細的把所獲得的資料有根有據的拿出來。

宋楚瑜表示，蔡正元不是親民黨的，自己對於不清楚的事情不隨便答覆，是一個國家領導人最重要的基本條件，呼籲國民黨要詳細的把所獲得的資料有根有據的拿出來，就像那天自己穿博士袍，當博士可不簡單，要做好多事，所以要有證據，蔡總統的博士學位現在也被人質疑，他們自己釐清，自己不評論。

宋楚瑜也說，全世界現在都在看台灣的選舉，到底是政黨當家做主，還是人民當家做主，誰是台灣的頭家，人民才是台灣的頭家，這次讓他們去寶島眼鏡多買給副眼鏡，很多人都會跌破眼鏡，找回台灣當年的光榮，找回台灣的光榮，好好讓全世界看台灣民主的價值。

被問到外界有棄韓保宋的聲音，是否對選情有信心，宋楚瑜則批國民黨政見廣告不合理，並表示自己只做一任，撥亂反正，不做連任就沒有連任的壓力，也不需要酬庸任何人，一定把軍公教人員不合理的年改重新檢討，讓老師軍人為國家做事的人找回公道，把貪汙的錢找回來，這些人的錢早就可以安排了。第二，沒有壓力，可以把不合理的一例一休重新調整，讓大家重新看到一個會做事的人又回來替台灣好好打拚。他們每一次。

澳媒報導稱國民黨副秘書長蔡正元夥同中國商人，對自稱中共間諜的王立強發出死亡威脅，...
澳媒報導稱國民黨副秘書長蔡正元夥同中國商人，對自稱中共間諜的王立強發出死亡威脅，逼迫將共諜案嫁禍民進黨。宋楚瑜表示，蔡正元不是親民黨的，自己不評論，但呼籲國民黨要詳細的把所獲得的資料有根有據的拿出來。
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宋楚瑜國民黨親民黨蔡正元王立強2020選舉

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