【即時短評】曾經滿腔熱血的你 還要相信民進黨嗎?

民進黨不斷藉由操弄「亡國感」，讓年輕人反中情緒轉換為對蔡英文的支持。但過去民進黨堅持的司法改革、言論自由、媒體獨立、土地正義，民進黨政府這四年卻大開倒車，難道這就是蔡英文四年前就任總統時所說的，「為年輕人打造一個更好的國家」？

2012年學生團體發起反媒體巨獸運動，要維護台灣新聞自由。當時蔡英文曾說，財團掌控媒體，媒體又主導言論市場，台灣社會有必要設定一道防線。但過去反對黨政軍介入媒體的民進黨，現在內部竟有媒體老闆指派的中常委及不分區提名人；NCC還限期挨罰媒體落實獨審機制，否則勒令撤換主管。誰的手，在干預言論市場?

2013年大埔張藥房事件走入高峰，當時熱血青年喊出「今天拆大埔、明天拆政府」，蔡英文更在張藥房老闆張森文離世後說，我們不能忘記他們家園被強拆的痛。但屏東縣政府強拆民宅，反南鐵東移案居民抗爭，黎明幼兒園園長總統府前自殘，大觀社區居民被迫拆屋還地。這些痛，蔡英文還記得嗎?

2014年白玫瑰運動讓很多年輕人走上街頭，當時柯建銘曾說，民進黨不希望再等待下一個司法重大案件，又讓人民走上街頭，就讓司法改革徹底；蔡政府上台後，也大張旗鼓的舉行司改國是會議。但司法改革的成效，卻是讓保外就醫的陳水扁可以枉顧中監禁令，四處趴趴走；還讓陳師孟不斷用監察權，去干涉法官的判決。司法，徹底改革了嗎?

2014年還發生了太陽花學運，為了反對服貿協議沒有經過充分討論，抗議學生占據立院、攻入政院，最後在國民黨配合民進黨主張制定《兩岸協議監督條例》下落幕。但民進黨完全執政後，硬是在立法院阻擋審查兩監條例，當初譏諷國民黨審查服貿協議只有「半分鐘」民進黨，卻連半秒鐘都不給，就將《反滲透法》逕付二讀。程序正義，換了位子就不是正義?