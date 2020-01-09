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韓營批翹課總統：伊朗攻擊美軍 蔡英文在掃街

2020-01-09 11:38聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部批評，蔡英文總統是翹課總統。蔡英文曾說，國政優先，空檔才跑選舉，但事實上是當伊朗攻擊駐伊拉克美軍，府內舉行國安會議時，蔡英文總統卻在台中掃街。韓競辦呼籲，晚上在凱道舉辦的「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」，希望百萬庶民站出來，展現實力、邁向勝選。

韓競辦上午舉行記者會，批評蔡英文是翹課總統，過去一個月中，33%的日子沒有公開行程。

韓競辦發言人鄭照新說，當他們上次挑戰蔡總統，蔡總統回應自己是總統，要隨時掌握國內外情勢，只用空檔選舉，換言之，蔡總統沒有在忙選舉時，一定在忙國政。但是，昨日伊朗攻擊駐伊拉克美軍，讓中東局勢再度緊張，總統府內舉行國安首長會議，討論穩定股匯市、能源供應，保護僑民、台海安全等重大議題，蔡英文總統在幹什麼？她正在台中掃街。

鄭照新問，蔡英文總統不是國政優先嗎？不是說選舉是空檔才會做嗎？難道美伊衝突也是空檔？國際社會局勢瞬息萬變，蔡英文總統今天早上才參加國安會議，會不會太晚了點。

韓競辦總發言人王淺秋表示， 今晚凱道造勢是展現實力、邁向勝選的關鍵，非常多藍營意見領袖都會站出來，雖然凱道周邊空間有限，但他們的目標仍是希望號召百萬庶民站出來。

對於外媒詢問韓國瑜行程少，對選情是否有信心。王淺秋表示，韓國瑜選舉方式前所未有，韓不同於過去一天20、30個行程密集掃街的傳統政治人物，而是透過空戰、陸戰與網路直播，讓民眾多了解他所釋出的訊息與議題，韓國瑜今日白天全心準備晚上晚會演講，中間也有直播與拜會行程，昨日也安排了媒體訪問、內部會議等，審慎做任何一個動作。

王淺秋說，掃街才是勝選保證嗎？當然不是，有很多因素需要被全盤性考量。掃街不一定票房靈藥，有時甚至會擾民，相較之下，韓國瑜造勢大會的熱情才是前所未見的現象，民眾熱情都可以透過畫面呈現出來。

韓國瑜競選辦公室上午舉行記者會，批評蔡英文是翹課總統，連發生美伊衝突，總統府內舉...
韓國瑜競選辦公室上午舉行記者會，批評蔡英文是翹課總統，連發生美伊衝突，總統府內舉行國安首長會議，蔡英文總統還在台中掃街。韓競辦呼籲百萬庶民站出來，參加晚上的凱道造勢，展現實力、邁向勝選。圖片／蔡佩芳攝影
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韓國瑜蔡英文

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