共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

王立強共諜案延燒，卻牽動國內總統大選走向。遭澳媒指控對王施壓的國民副祕書長蔡正元上午公布與王視訊影片與澳媒採訪錄音檔，證明交涉過程僅要求王還原真相。至於民進黨大老邱義仁是否涉入，蔡說，那要問王本人。

國民黨副秘書長蔡正元上午召開「民進黨介入假共諜案？」記者會，蔡正元公布自己與王立強視訊通話的錄影檔，指控王立強是假共諜。記者林伯東／翻攝 分享 facebook

新黨不分區立委候選人邱毅表示，整起事件發展至今證明，王立強就是詐騙犯，所謂指控遭脅迫等過程，應該是兩方要價的詐騙行徑。至於王提到的邱義仁角色，邱與民進黨應自己說清楚，有沒有跟王見面、給錢、準備劇本？

蔡正元上午記者會中表示，王立強假共諜案中，導致與王僅幾面之緣的陸人、港商向心遭台灣政府限制出境，影響香港事業，向的合夥股東孫天群想幫向，才透過與蔡的共同友人找上蔡，過程中他僅建議要讓王澄清向不是間諜頭子，應就可以釐清真相。

蔡正元說，孫天群在與王立強談判時，確實提到只要事情講清楚，王在大陸的因詐騙欠下的幾百萬可以幫忙解決，但因王要求先給付部分，孫要求先解釋清楚，雙方談不攏，王周二才以視訊致電蔡，要蔡協助讓孫「先給我一點」，上午蔡也播放視訊影片。

昨天蔡正元再跟孫天群表達王立強的主張時，孫才傳給他昨天澳洲媒體採訪錄音檔，表示與王還沒有談攏。對於王立強透過澳媒表示遭蔡脅迫，蔡反批，這是王自己講的，他與王電話過程和善，就像大哥哥對小弟弟勸說，愛做不做隨他便，怎麼會威脅？

至於邱義仁介入要求王立強咬國民黨一事，蔡正元表示，是孫天群告知與王立強通話過程，王向孫稱邱義仁派人跟王談要王怎麼講，王才誣陷向心，拿向心當墊腳。蔡說，相關資料證明，王不是間諜，向心也不是王口中的間諜頭子，相關操作已經違反人權。

上午記者會中，蔡正元也播放澳洲媒體採訪孫天群錄音檔，音檔中孫明確表示，跟王立強溝通不是收到國民黨委託，而是要王說把事實說清楚，做一個朋友不要害人，害斥責王「本來就是假的，不是間諜，幹嘛害人，我們身邊多少朋有友騙了」。