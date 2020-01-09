親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
反滲透法惹爭議
卡神網軍案延燒
打假訊息遭質疑
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

2020-01-09 11:32聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今表示，去年已經核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，且從今年開始，就從除夕前一天（1/23）開始放假。

蘇貞昌指出，春節年假是國人返鄉、全家團圓的最重要節慶，也是國人最期待，可以有比較長的時間好好休息、與親人朋友聚會，聯絡感情或外出遊玩的假期。過去政府規定年假都從除夕當日才開始，所以很多國人都要等到除夕當天，或是前一天小年夜的晚上，才可以返鄉，因此總在集中的時間帶來最大量的車潮，也為整體交通疏運帶來很大的考驗。

蘇貞昌說，去年2月總質詢期間，就有立委針對春節可否彈性連休一事質詢，希望比照其他國家，讓國人有固定且較長的春節連假，及早規劃活動藉此活絡經濟，當下也請人事長回去研議，希望能夠在除夕前就提早一天放假。

最後人事總處提出方案後，蘇真昌在去年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，且從今年開始就從除夕前一天（1/23）開始放假。

蘇貞昌說，這樣不只讓民眾有更大的空間，可以更彈性的安排假期，也因為返鄉人潮的分流，交通可以更為順暢，民間各行各業也可以提早因應，觀光旅宿周邊產業，也可以因為長假期增加國民旅遊，帶動經濟發展，用小小的調整，處理大大的塞車問題，既便利民眾，又可帶動旅遊、刺激消費、發展觀光，這就是展現態度，拿出辦法，解決問題。

蘇貞昌也要求人事總處、交通部及相關部會充分宣導，鼓勵國人利用提早的假期，做好返鄉規劃，分散車流；也宣導擴大秋冬國旅優惠活動，政府已延長到1月底，其間入住旅宿業的人，如果手中還有夜市抵用券或是溫泉券還没用完的，使用期間也延長到2月底，歡迎大家多多消費。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
分享

春節蘇貞昌連假

延伸閱讀

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也...

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

低溫大風辦晚會 蘇巧慧、蘇貞昌父女再同台

陳建仁蘇貞昌站台 支持蘇巧慧留國會

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡正元播錄音帶否認威脅王立強：像大哥哥一樣對他說話

2020-01-09 10:56

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

澳媒：蔡正元要王立強改說詞 宋楚瑜籲國民黨拿出證據

2020-01-09 12:14

邱義仁指導假共諜誣告？蔡正元：王立強講的不一定可靠

2020-01-09 12:20

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

2020-01-09 12:20

蔡英文竹北車隊掃接 鄭朝方獻特調香氛蠟燭

2020-01-09 12:34

影／有圖為證 綠營截圖爆蔡正元威脅利誘王立強

2020-01-09 12:34

韓國瑜凱道大造勢 鐵韓粉：感受風向開始轉

2020-01-09 12:33

綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案

2020-01-09 12:27

美伊衝突情勢升高 外交部籲避免前往伊朗商旅

2020-01-09 12:26

王立強共諜疑雲事件簿

2020-01-09 12:24

被說到處趴趴走 陳水扁：訪友「這樣嘸代誌嗎」

2020-01-09 12:23

賴清德會同趙天麟車隊掃街 趙：有助激發支持者熱情

2020-01-09 12:12

杜汶澤自製影片 籲台灣人珍惜民主回家投票

2020-01-09 12:09

吳敦義頭寮謁陵蔣經國 神情肅穆語帶哽咽

2020-01-09 12:02

政院調702億元給地方政府 公務機關年終獎金15日前入袋

2020-01-09 11:58

【即時短評】曾經滿腔熱血的你 還要相信民進黨嗎?

2020-01-09 11:50

國民黨彰化黨部發起全縣街頭舉牌拜票 柯呈枋今辦晚會

2020-01-09 11:47

韓營批翹課總統：伊朗攻擊美軍 蔡英文在掃街

2020-01-09 11:38

逾332萬選民 新北選委會估晚間10時前可開票結束

2020-01-09 11:01

美伊關係緊張 馬英九：政府應提高警覺

2020-01-09 10:19

澳媒：蔡正元要王立強改變說詞 謊稱遭民進黨收買

2020-01-09 09:40

號召百萬韓粉今晚衝凱道　孫大千：庶民當家時代來臨

2020-01-09 09:39

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

台選在即 美議員挺台港、批北京不守承諾

2020-01-09 05:39

保外就醫政治決定？政治解決？ 扁柯互嗆扯上馬蔡

2020-01-09 00:07

澳媒爆王立強遭死亡威脅「撤回共諜說詞」蔡正元將開記者會回應

2020-01-08 23:20

藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！

2020-01-08 20:28

U值媒／如果韓國瑜贏了台灣未來會如何？

2020-01-08 18:05

國民黨處分不動產1216萬 農曆年前發放給大解勞工

2020-01-08 17:48

影射江啟臣？謝長廷：每次想處理館產 就有假消息攻擊我

2020-01-08 17:34

陳水扁批不公正 柯文哲苦笑：都怪蔡英文

2020-01-08 17:21

周曙光願當台灣人燒掉中國護照 促選民投票

2020-01-08 14:56

拚國會過半 綠黨團秀4年「成績單」

2020-01-08 13:57

反滲透法個案認定 陳明通：民眾放心 台灣是民主國家

2020-01-08 13:28

韓喊重啟特偵組 陳水扁：當年被廢是因變馬英九東廠

2020-01-08 13:16

「現在高雄好慘」 柯文哲批：每一任市長都是過客

2020-01-08 12:34

陳水扁北上龍山寺 三問馬英九：敢不敢也來發誓？

2020-01-08 12:23

無論民眾黨好不好 柯文哲：本來就會選2024

2020-01-08 12:20
看更多

熱門文章

175位博士連署質疑蔡英文論文 教育部5度重申查證屬實

2020-01-08 17:58

黑鷹黑盒子送美判讀 他指不信任運安會透露不尋常訊息

2020-01-08 21:14

【重磅快評】謝長廷棒賽說連三失誤，嫌蔡英文票太多？

2020-01-09 07:52

蔡英文若連任 他列舉這三種人最開心

2020-01-09 01:15

大選造勢他最狂！民進黨天王…叫小三上台道歉

2020-01-09 08:00

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2000萬人 國防部要繼續蓋…

2020-01-09 09:00

2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩

2020-01-09 07:30

陳樹菊挺韓遭網路霸凌 韓國瑜：為什麼肯定我就要被攻擊

2020-01-08 22:31

澳媒爆王立強遭死亡威脅「撤回共諜說詞」蔡正元將開記者會回應

2020-01-08 23:20

蔡正元播錄音帶否認威脅王立強：像大哥哥一樣對他說話

2020-01-09 10:56

桃園立委候選人陳根德被列賄選被告 批司法淪國家機器

2020-01-08 15:40

藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！

2020-01-08 20:28

謝長廷：楊蕙如被妖魔化是藍營製造的

2020-01-09 09:42

「現在高雄好慘」 柯文哲批：每一任市長都是過客

2020-01-08 12:34

影射江啟臣？謝長廷：每次想處理館產 就有假消息攻擊我

2020-01-08 17:34

蔡英文火力全開批韓國瑜 抹黑、煽動對立、天馬行空

2020-01-08 21:33

小強「嗆聲公車」出動？ 羅智強：這次是50萬張報紙廣告

2020-01-08 14:57

韓國瑜挨批想移民加拿大 網友整理各候選人家人居住地

2020-01-08 15:21

用路人注意！國民黨凱道大會師明登場 周邊2階段交管

2020-01-08 15:14

尷尬了！倒戈力挺阮昭雄？李鴻源：必然支持賴士葆

2020-01-08 18:25

韓國瑜選前之夜神秘嘉賓 確定有來自台東的他

2020-01-08 17:19

澳媒：蔡正元要王立強改變說詞 謊稱遭民進黨收買

2020-01-09 09:40

空難殉職官兵14日公祭 幻象機將飛越北市上空

2020-01-08 21:44

韓國瑜：若當選沒成績只會操作亡國感 是王八蛋的韓國瑜

2020-01-08 19:34

民進黨罷韓不會出全力？柯文哲：留著韓國瑜2022很好打

2020-01-08 22:16

陳樹菊挺韓遭霸凌 黃健庭夫婦：別踐踏台灣善的價值

2020-01-08 22:12

韓國瑜選前凱道造勢 侯友宜將出席

2020-01-08 23:26

被問「韓冰不出來嗎」 李佳芬：出來被黑嗎？

2020-01-08 19:22

韓國瑜：選前三天 民進黨百分百會有奧步！

2020-01-08 21:54

影／音樂人劉家昌陪洪秀柱掃街：這種人格我一定要來

2020-01-08 17:35

蔡英文今缺席國安首長會議 葉匡時嗆「去放牛了嗎？」

2020-01-08 16:08

韓國瑜：我只有中華民國單一國籍 全家人都一樣

2020-01-08 14:15

周曙光願當台灣人燒掉中國護照 促選民投票

2020-01-08 14:56

韓國瑜明凱道造勢 侯友宜：衝下去就對了

2020-01-08 17:20

蔡英文高競總擴大選前之夜規畫 今布置容納20萬人場地

2020-01-08 14:21

國民黨朱立倫、侯友宜錄CF輔選 民進黨蔡英文錄音加持

2020-01-08 16:49

立委衝票 藍拚過半 綠15席陷膠著

2020-01-09 00:46

投票注意！每人最多領3張選票 選票5種顏色

2020-01-08 12:53

共諜案新發展 蔡正元播放與王立強通話錄音錄影

2020-01-09 11:36

蔡英文桃園晚會 蔡英文批：韓國瑜比馬總統還不認真

2020-01-08 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top