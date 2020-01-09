春節連假將有7天保底 蘇貞昌：今年就從除夕前一天放假

行政院長蘇貞昌今表示，去年已經核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，且從今年開始，就從除夕前一天（1/23）開始放假。

蘇貞昌指出，春節年假是國人返鄉、全家團圓的最重要節慶，也是國人最期待，可以有比較長的時間好好休息、與親人朋友聚會，聯絡感情或外出遊玩的假期。過去政府規定年假都從除夕當日才開始，所以很多國人都要等到除夕當天，或是前一天小年夜的晚上，才可以返鄉，因此總在集中的時間帶來最大量的車潮，也為整體交通疏運帶來很大的考驗。

蘇貞昌說，去年2月總質詢期間，就有立委針對春節可否彈性連休一事質詢，希望比照其他國家，讓國人有固定且較長的春節連假，及早規劃活動藉此活絡經濟，當下也請人事長回去研議，希望能夠在除夕前就提早一天放假。

最後人事總處提出方案後，蘇真昌在去年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，且從今年開始就從除夕前一天（1/23）開始放假。

蘇貞昌說，這樣不只讓民眾有更大的空間，可以更彈性的安排假期，也因為返鄉人潮的分流，交通可以更為順暢，民間各行各業也可以提早因應，觀光旅宿周邊產業，也可以因為長假期增加國民旅遊，帶動經濟發展，用小小的調整，處理大大的塞車問題，既便利民眾，又可帶動旅遊、刺激消費、發展觀光，這就是展現態度，拿出辦法，解決問題。