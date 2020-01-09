逾332萬選民 新北選委會估晚間10時前可開票結束

新北市332萬1000多張選票今天凌晨已送到各區選委會，將分送到各投開票所。新北市長侯友宜要求選委會選務必做到零缺點，以免辛苦白費。選委會主委林祐賢、副總幹事黃堯章預估，今年開票晚間10時前就會結束。

新北市有401萬8600多名人口，1032里有332萬1千多投票人口，今年設置2559個投開票所，全國最多，動用3萬4411名選務人員，壓力、複雜度應是全國最高。332萬多張選票本月4日在土城印刷完畢，今晨3時半由警方戒護押送。

侯友宜早上視察選委會，慰勞16名工作人員， 並致贈一箱橘子，象徵「大吉大利，選務順利」。他說，選務務必確保行政中立，過程公平公正，達到零缺點，以免辛苦白費。上次地方選舉綁公投，邊投票邊開票，民眾大排長龍，還有很多小瑕疵如指引動線不明確，民眾很多怨言，沒有正面回響，令人遺憾，都要設法修正。

新北市選委會今和中央建議視訊系統，確保今年選務順利，改進缺點。侯友宜要求選務運作要有彈性，危機處理須迅速解決，開票統計也要迅速確實，1張選票都不能少，以免引發軒然大波。