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馬英九到烘爐地參拜 批蔡政府通過反滲透法是濫權淪陷

2020-01-09 10:58聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

2020大選倒數最後2天，前總統馬英九今天陪同新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯到烘爐地南山福德宮參拜，並發放春聯給民眾，馬英九致詞時除祈求神明保佑台灣，也批評蔡英文政府執政以來民怨連連，近期通過反滲透法更是濫權淪陷，過2天就要投票，希望要可以撥亂反正，能夠回復過去繁榮和平的情況。

馬英九批評，蔡英文政府施政3年多來，經濟、外交、民等各方面遭遇到很大的挑戰，最近政府通過反滲透法，目標根本不是針對中國，真正影響的是台灣人民，有台灣教授居然因為批評故宮南院政策不當，被警方約談，近期法院裁定無罪，很明顯這樣的作法不符合比例原則。

馬英九說，警察只要有狀況就要去查核，很多警察也受不了，他們最了解民眾的感覺，蔡政府濫權淪陷，所以為了子孫、中華民國憲政的未來，人民言論自由怎麼可以隨便侵犯？今天來跟神明祈求保佑可以國泰平安，若要「國泰」，政府就不能濫權淪陷。

馬英九表示，今天來參拜是拜託神明保佑國家風調雨順、國泰平安、兩岸和平繁榮，台灣現在遭遇內外挑戰，當前政府施政民怨很多，過2天就要投票，希望要可以撥亂反正，能夠回復過去繁榮和平的情況，這是非常重要的責任。

由於馬英九的大女兒馬唯中近日剖腹產下一名男嬰，馬英九致詞時說，有些消息很低調，家裡的事情就跟總統的博士論文一樣，是國家機密，現場民眾聽了哄堂大笑。

前總統馬英九（左二）今天陪同新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯（左一）到烘爐地...
前總統馬英九（左二）今天陪同新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯（左一）到烘爐地南山福德宮參拜，並發放春聯給民眾。記者江婉儀／攝影
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前總統馬英九（左一）今天陪同新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯（左二）到烘爐地...
前總統馬英九（左一）今天陪同新北市第八選區國民黨立委候選人邱烽堯（左二）到烘爐地南山福德宮參拜，並發放春聯給民眾。記者江婉儀／攝影
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馬英九濫權

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