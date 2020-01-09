台選在即 美議員挺台港、批北京不守承諾

台灣即將舉行總統大選，美國聯邦眾議員史密斯8日以香港為例，要台灣留意，北京不會遵守其承諾；眾議員麥高文則說，希望選舉自由、公平。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）8日舉行記者會，發布2019年中國人權與法治狀況報告，共同主席參議員魯比歐（Marco Rubio）、眾議員麥高文（James McGovern）等議員出席。

被問及台灣大選，麥高文表示，不願評論選舉，但他看了最近在香港的選舉，人民所追求的，和北京政府所要的不同，預期台灣也是如此。

麥高文說，希望選舉能自由且公平，也預期會如此舉行，台灣人民應不會接受北京政府力推的事。

史密斯（Chris Smith）受訪指出，雖然台灣曾有人權問題，但取得重大進展，成為典範；美台之間有台灣關係法，台灣人民持續追求自由民主，這堅定不移。

史密斯說，從香港經驗可知，北京並不遵守自身承諾，所以當北京對台灣做出承諾，台灣需衡量他們不會履行。