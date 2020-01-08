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台大醫男模指柯文哲偏袒中國團 與民眾黨隔空駁火

2020-01-08 22:08中央社 台北8日電

畢業於台大醫學系的模特兒包容任指台北市長柯文哲曾讓中國參訪團未穿隔離衣進加護病房，民眾黨聲明絕無此事，包容任於PTT繼續反駁，雙方隔空交火。

包容任畢業於台大醫學系，目前就讀於台藝大廣電應媒所，現正朝幕前幕後工作發展。他於個人臉書發文，指柯文哲在他外科加護病房實習期間，曾讓中國參訪團未穿隔離衣就進入加護病房。

包容任指出，在護理長把人趕出去後，柯文哲對護理長破口大罵「妳不給我面子」。包容任說，柯文哲重視SOP，卻未申報、未事前知會就要求放行，「加護病房的管制出了這麼大漏洞，你生氣的點竟然是『不給你面子』？」

對此，台灣民眾黨主席柯文哲下午在北門出席民眾黨車隊掃街活動時表示，以前台大醫院不只中國、東南亞與很多國家都會來參觀，並表示進入加護病房重點是手不要亂摸：「如果他只是走過去齁，有時候我們還要開隔離衣給他穿，浪費很多錢，我們是加護病房的專家，感染控制要怎麼做最適當，我們自己知道。」

台灣民眾黨則在臉書痛斥抹黑造謠，表示台大加護病房管制嚴格、絕對不像包容任所述可以擅闖，且柯文哲雖嚴厲，但不會為了「不給面子」痛罵醫護人員，並表示不願臆測包容任在選前72小時的發文動機為何，但傷害民眾黨選情事小，傷害台大醫院聲譽事大。

對於民眾黨的指控，包容任則在PTT政黑板回應，那篇貼文底下有十幾名台大同學、老師、學長留言，包含被罵護理師的老公，且都是用真實臉書帳號。而民眾黨指控他發文時間，他反問「應該何時發文，才符合你的期待？」

包容任說，整篇文章是他跨年夜跟朋友吃飯、聊選舉以及友人貼文內容讓他有感而發，不巧自己又腦震盪所以前兩天才動筆，且是發在他的個人臉書、通篇口吻直白無聊。

包容任表示，如果大家覺得民眾黨不會如他猜測成為柯文哲意志的延伸，何苦擔心柯文哲個人軼事影響到民眾黨選票。

台灣民眾黨柯文哲台大醫院

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