遭爆讓中國團參觀加護病房 柯文哲：感染控制他知道

台大醫學系畢業生包容任（Bau Rong Rinn）在臉書爆料，指台北市長柯文哲當年在台大醫院任職時，曾未遵守標準作業程序，就讓中國學者團參觀加護病房，且當時護理長跳出來制止，事後卻被柯文哲痛罵「妳不給我面子」。

包容正也質疑，這麼重視SOP的柯P，未申報，也未事前知會我們單位，憑什麼要我們放行？然後，加護病房的管制出了這麼大漏洞，你生氣的點竟然是，「不給你面子」？

對此，柯文哲今下午受訪時表示，以前台大醫院，不要說中國，東南亞也來，很多國家都會來參觀，進入加護病房重點是手不要亂摸，如果他只是走過去，有時候我們還要開隔離衣給他穿，浪費很多錢。

柯文哲還說，我們是加護病房的專家，感染控制要怎麼做最適當，我們自己知道。

民眾黨則是發出聲明指，台大加護病房管制極為嚴格，所有會面均需按照規定申請，並依指定時間、完備防護及消毒程序後方可進入，絕無可能如文中所述，在未經知會情況下擅闖病房。外國參訪團並不會直接進行加護病房現場的訪視，文中所述情節極度不合常理。

民眾黨強調，柯文哲行醫期間治軍嚴謹，雖然帶兵極為嚴厲，但絕無如文中所述，為了「不給面子」而痛罵任何醫護同仁。

民眾黨說，台大醫院的聲譽，奠基於所有醫護同仁數十年的共同付出與維護，為所有台大人的驕傲及全台灣的珍貴資產。近年由於政治因素，反覆遭受有心人捏造不實的事件所詆毀，對此本黨同感憤慨。包容任先生所言情節絕非事實，所謂「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，雖然本黨不願臆測包先生在選前72小時的發文動機為何，但傷害民眾黨選情事小，傷害台大醫院聲譽事大。本黨敬告相關有心人士，請勿為了一時選舉利益，破壞台大醫院數十年所積累的社會信任。