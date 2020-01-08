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韓國瑜籲選民：要問你幫政府投出什麼樣的政治人物！

2020-01-08 20:54聯合報 記者王寓中／台北即時報導

總統大選將進入倒數48小時，韓國瑜今晚接受中視「庶民大頭家」所專訪，他在選前向所有年輕朋友及選做出最後催票呼籲。韓國瑜表示，他要借美國總統甘迺迪一句話把它改編，甘廼迪說，「不要問國家為你做什麼，要問你為國家做什麼」，他改編為：「不要問政府為你做什麼，要問你幫政府投出什麼樣政治人物！」

韓國瑜向選民表示，「因為你的選票決定，所以你的投了票之後，誰來領導未來中華民國，沒有怨言，多數人決定，就準備接受這個領導者跟他的團隊」。

他表示，如果投給韓國瑜，他和團隊會選英雄的路，絕對不會選梟雄跟狗熊，英雄的路沒有自己，只有老百姓，只有往前衝，他一定會走這條路。如果不選韓國瑜，他也沒有辦法，一切都由人民來決定。

被問到這次參與大選立下一個什麼樣的典範？韓國瑜表示，他到現在為止，都一直秉持著乾淨選舉，民進黨這兩天攻擊他，怎麼電視下這麼多廣告，還稱自己資源不夠，民進黨是執政黨說資源會不夠？他都覺得自己是小白兔遇到大野狼了。

韓國瑜表示，為什麼他這一個禮拜下廣告，就是因為資源不夠，只好集中在最開始下廣告，資源多的話，早就開始下廣告，這個時候下廣告來做宣傳跟行銷，對手還在攻擊，他覺得真的是非常非常的沒有意義。

韓國瑜表示，這場選戰他一直秉持著一場乾淨的選舉，從起初到過程到結束，不會出任何奧步，因為越是乾淨選舉，執政越乾淨，越是骯髒選舉，執政越骯髒，這是千古不變的道理。

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