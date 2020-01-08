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藍軍自由廣場開講 馬英九：警方如果要抓、先去抓他！

2020-01-08 20:28聯合報 記者王寓中／台北即時報導

國民黨號召遭蔡政府「查水表」的受害民眾及臉書直播主，今天晚上在中正紀念堂的「自由廣場」接力開講，痛批蔡政府打壓言論自由的作法簡直是無法無天。前總統馬英九也特別請韓國瑜競選副總幹事周錫瑋向民眾轉述他對此事的看法，還要周錫瑋轉達，警方如果要辦在場民眾，「如果要抓，就先去抓他！」

馬英九表示，蔡英文總統上任後，國家機器東廠化，台灣的民主不斷倒退。台大政治系教授蘇宏達只是因為在臉書上討論故宮南院案，就被依違反社會秩序維護法而遭警察約談。他指出，蔡政府趕在選前強行通過「反滲透法」，顯然不是要對付中共，而是要拿來對付國人。有民眾因為批評反滲透法，隔天就被警方找上做筆錄；蔡總統競辦公室的發言人，甚至公然指不同政治主張的人就是叛國。

馬英九批評，民進黨正以新「麥卡錫主義」製造紅色恐慌，中華民國幾乎變成一個一黨專政的國家，以後民眾被迫害的例子恐怕來越多，要廢除這種侵害人權、箝制言論自惡法，就必須下架違法違憲的蔡政府。

周錫瑋表示，人民有自己的言論自由和人權，不能任由國家機器霸凌，他不相信國家機器敢辦在場發表不同意蔡政府作法的民眾，馬英九也要他轉達，如果要抓，「就先去抓他」。

全國退警總會長耿繼文指出，當年提報流氓的標準是有受害者且受害者心生恐懼，民眾因發表意見或轉貼文章被查水表，受害民眾無不心生恐懼，躲在警方後面下命令的人要不要被提報流氓，他直指：蔡英文就是流氓頭。

上台開講年輕民眾指出，警方在詢問筆錄時，第一句話就問，是否是韓粉？還問加入韓粉多久？他痛批，有沒有違反社維法和是不是韓粉有什麼直接關係？分享合理的文章內容和加入韓粉多久有什關連？這是什麼政府？簡直是無法無天。

藍軍邀請受害者和十多位臉書直播主，今晚六時開始在中正紀念堂的自由廣場前進行全民開講，吸引上百人前來參與，還有八十多歲的老太太到場聲援，台北市議員戴錫欽等也到場，開講將持續進行到晚上十點。

國民黨號召遭蔡政府「查水表」的受害民眾及臉書直播主，今天晚上在中正紀念堂的「自由...
國民黨號召遭蔡政府「查水表」的受害民眾及臉書直播主，今天晚上在中正紀念堂的「自由廣場」接力開講，痛批蔡政府打壓言論自由的作法簡直是無法無天。圖／國民黨提供
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國民黨號召遭蔡政府「查水表」的受害民眾及臉書直播主，今天晚上在中正紀念堂的「自由...
國民黨號召遭蔡政府「查水表」的受害民眾及臉書直播主，今天晚上在中正紀念堂的「自由廣場」接力開講，痛批蔡政府打壓言論自由的作法簡直是無法無天。圖／國民黨提供
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韓粉馬英九直播主

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