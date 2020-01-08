被柯文哲說只輔選自己人 郭台銘：柯講話比較直接

台北市長柯文哲在接受媒體專訪時表示，郭台銘輔選親民黨都只輔選自己人，未與宋楚瑜合體，被解讀在暗酸郭台銘，鴻海創辦人郭台銘表示，柯文哲講話就是直接了點，柯的本意是朋友要越交越多，他們2人的共同理念都是第三勢力最大化，郭台銘也說，民進黨喊出國會要3分之2、百分之70，就像一個公司被一個投資人買下百分之70的股份，「那這個公司絕對很痛苦」。

郭台銘今天陪同新北市第八選區親民黨立委候選人李正皓、親民黨不分區立委候選人劉宥彤到中和北聖宮參拜，並發送紅包，再到和平黃昏市場掃街。

被問及柯文哲說郭台銘輔選親民黨都只輔選自己人，未與宋楚瑜合體，被解讀在暗酸，郭台銘回，不會啊，柯文哲有時候講話就是直接了一點，他相信柯文哲講話的本意是朋友要越交越多，相信自己是柯文哲的朋友，自己也認為柯文哲是他的朋友，他們的理念都是希望第三勢力最大化。這些話傳來傳去，有的時候是媒體自己傳。

郭台銘談及國會政黨席次，他說民進黨喊出百分之70的國會席次，大家想想看，「任何一個公司被一個投資人買下百分之70的股份，那這個公司絕對很痛苦」，郭台銘說，他們一定要在國會，讓每個政黨都不過半，能夠維持兩大兩小的狀態，讓基層聲音能夠透過小黨傳上去，讓民意大於黨意，這是他追求的。