韓國瑜:若當選沒成績只會操作亡國感 是王八蛋的韓國瑜

選戰倒數兩天，國民黨總統候選人韓國瑜自己分析，選上總統的關鍵在明日凱道與選前之夜造勢，其次就是防範民進黨的奧步。韓國瑜批評民進黨操作亡國感、用查水表等方式讓人民恐懼。他說，如果他當了總統，四年後交不出成績單，買通90%媒體操作亡國感，選民不能再投給他，「那樣的韓國瑜，就會是個王八蛋的韓國瑜」。

韓國瑜接受電子媒體專訪提到，凱道造勢與高雄選前之夜是兩個重要關鍵，愛到最高點、恨到最高點、怕到最高點、爽到最高點，呼籲所有人民對過去四年執政強烈不滿、對未來充滿憂慮，勇敢站出來；如果對過去四年很滿意，那就去蔡英文的場子。明天凱道造勢的人數、表情熱切、發自心中的怒吼，會很強烈感受到人民對民進黨執政成績單事滿意或不滿意，一切要回歸問題的本質，讓人民做決定。

另一個一樣重要的，就是民進黨要出什麼奧步。他說，民進黨不出奧步不會選，30年前很多民進黨支持者出錢出力，像養自己孩子一樣養民進黨，現在已經墮落了，奧步變成民進黨的拐杖，沒有拐杖不會執政、不會走路，打選戰就要搭配奧步，抹黑、造謠、設計，他再舉澳洲共諜案，請大家想想假設這件事情真實的材料沒有被舉發，人民相信了會如何。民進黨應該告訴人民，過去三年作了什麼，自己很認真、請人民給他們繼續執政的機會，才是正確的道路。

韓國瑜說，民進黨犯了錯誤，用恐懼讓人民去投他，用查水表等讓人民害怕，害怕不會有選票，只會讓人民討厭。他呼籲親愛的民進黨與民進黨支持的好朋友，腦袋要清楚，選舉到用奧步，讓人民害怕，不會有選票的。他還說「民進黨怎麼會這麼沒有出息，太沒有出息了」，就像20年前國民黨，國民黨20年前造勢場合，用遊覽車拉人民，支持者眼睛沒有神，時間一到大家就要回家，他每次都說國民黨不能再這樣下去，會遠離人民，現在民進黨在幹一模一樣的事情。

他說，民進黨有些菁英還是不錯的，但民進黨真的要改變，人性的墮落太可怕，掌握權力者要禁得起誘惑，否則就會開始墮落。韓國瑜也提到，國民黨一定要改革，兩個黨都離台灣人民太遙遠，選上一定會用影響力，推動國民黨非改不可。

他也批評民進黨操作亡國感，蔡英文到底幫香港做了什麼，對香港民主有什麼貢獻？「零、零、零」，他呼籲選民，選舉到了要看清楚，候選人是戴了面具還是沒戴面具，香港反送中風起雲湧，但蔡英文為香港作了什麼，只是操作亡國感就轉化選票。魔術師劉謙若說了變魔術方法，魔術一文不值，他現在就戳破反送中魔法，什麼都沒有作，只是把恐懼帶到台灣人的心理，抹黑支持韓國瑜就是支持一國兩制。他已經講過，保護中華民國主權是總統天經地義的責任。

他說，執政者要交出成績單，大家都會喊保護主權、都要孝順爸媽、都要講義氣一樣，但最後當然要交成績單，內政、外交、經濟發展、培養教育等等，做了什麼，這是年輕人要仔細去思考的。韓國瑜說，如果他當了總統，四年後交不出成績單，買通90%媒體操作亡國感，選民還會投票給他嗎？不能投，那樣的韓國瑜就會是個王八蛋的韓國瑜。