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被問「韓冰不出來嗎」 李佳芬：出來被黑嗎？

2020-01-08 19:22聯合報 記者楊正海／台北即時報導

立委蔣萬安下午與國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬同台，舉辦感恩見面茶會，現場有湧進數百名支持者，擠爆蔣萬安的松山後援會，支持者手拿國旗高喊「佳芬姐」，李佳芬從下車走到屋內，就花了5分鐘，活動結束走出去，也花了5分鐘。李佳芬還特別提到蔣萬安曾是她女兒的老闆，當年韓冰回國曾在蔣萬安服務處實習。

李佳芬與支持者談話，提到自己代夫出訪海外，再談到現在支持者碰到她最常問的就是「課綱怎麼辦？」。李佳芬也批評民進黨 ，她覺得過去都說民進黨清廉勤政愛民，可是這一、二十年看下來，其實真的不是這樣，「她覺得不是政黨，是人性」。成熟的民主民主國家，兩黨政治互相制衡，很稀鬆平常。可是韓國瑜現在鋪天蓋地被黑，執政黨好像變成在野黨。

李佳芬說，她也搞不清楚，反正就是被黑，「每天找事情黑」， 大家都問「韓冰不出來嗎？」她說，出來被黑嗎？父母保護孩子是天經地義，如果今天這是一場很正常的選舉，孩子在出來無可厚非。

至於這場選舉，李佳芬說，韓冰說她是跑龍套的，大家都這麼厲害，而且選市長她是湊人數的，現在國政顧問團都很專業，所以她覺得這場選戰她就是跑跑腿。李佳芬還說，其實蔣萬安曾是韓冰的老闆。

蔣萬安則說，國民黨在選中央委員、中常委時，韓冰來實習，怕她會不太熟悉，不太適應，結果和她一起到中南部各縣市去拜訪黨代表、基層的黨員，發現韓冰比他還要厲害，會跟這些長輩、這些地方的民眾互動，非常親民，比他還會拜票，看得出來，韓市長和佳芬姐把孩子教得非常好，非常重視教育。

立委蔣萬安下午與國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬同台，舉辦感恩見面茶會。記者楊...
立委蔣萬安下午與國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬同台，舉辦感恩見面茶會。記者楊正海／攝影
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李佳芬韓冰蔣萬安

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