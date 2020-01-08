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「寧願相信韓國瑜1次」 李佳芬：也不要被蔡英文騙2次

2020-01-08 19:17聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，今天跟台北市第一選區（北投士林）國民黨立委候選人汪志冰一起開直播，李佳芬除了稱讚汪志冰優秀，並提到國民黨過去雖做了很多不如人意的事，所以丟了執政權，但希望各位在相信國民黨1次，「寧願相信韓國瑜1次，也不要被蔡英文騙2次」，一旁汪志冰也附和這句話太經典，不是韓國瑜有金句，李佳芬也不會輸。

李佳芬表示，韓國瑜一路走來，很感謝汪志冰一路相挺，民進黨也一直抹黑韓國瑜贊成「一國兩制」，但從議員、立委至論文，韓國瑜都一再闡述反對「一國兩制」，人一路走來，始終如一很重要。

李佳芬提到，韓國瑜拜訪全國各地，最傷心老百姓過不了好日子，發現士農工商沒有一行業開心，從南到北的觀光業哀鴻片野，甚至韓國瑜到了台南永康區，有人第一句話就拜託救救淹水。

李佳芬接著說，台南跟高雄長期淹水嚴重，大家一開始認為是「天災」，直到韓國瑜就任高雄市長，跟副市長跟李四川積極清淤，才發現原來那是「人禍」，登革熱跟淹水都是「人禍」。

李佳芬表示，她曾跟韓國瑜說，很多支持者不諒解，為何不查高雄弊案，韓國瑜說有查，都移送檢調、政風，問題是法務部·不在手上，沒有檢調指揮權。

李佳芬也跟現場支持者喊話，國民黨過去雖做了很多不如人意的事，所以丟了執政權，但各位再相信國民黨1次、相信韓國瑜1次，「寧願相信韓國瑜1次，也不要被蔡英文騙2次」，讓現場支持者齊聲喊讚，一旁的汪志冰也笑說這句話太經典，不是韓國瑜有金句，李佳芬也不會輸。

李佳芬表示，對於韓國瑜來說，做不好4年後就滾蛋，這就是民主、人民作主，選票在手上，管你什麼政黨，做不好就下台，只有民眾用這樣心情，才能保證權益。

2020選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，今天跟台北市第一選區（北投...
2020選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，今天跟台北市第一選區（北投士林）國民黨立委候選人汪志冰一起開直播。圖／截攝自汪志冰臉書
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韓國瑜李佳芬國民黨

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