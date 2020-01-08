國民黨處分不動產1216萬 農曆年前發放給大解勞工

國民黨今天發布新聞稿表示，黨中央近期已處分名下之不動產，金額計有新台幣1216萬元，該款項將於農曆年前儘速分配予106年度大量解僱之勞工。

國民黨表示，106年2月1日大量解僱勞工700餘人，因受行政院黨產會凍結本黨名下財產，截至目前為止，對於應給付之大量解僱款項尚餘8點79億元；而過程中雖發文黨產會申請以中投、欣裕台之股利及減資款用以支付，惟均遭黨產會否准，其後於108年1月18日以行字第1080000008號函向黨產會申請處分本黨名下未作辦公使用之不動產共計172筆用來給付大量解僱、月退及優存人員之款項，惟黨產會最後僅同意其中之82筆。

國民黨表示，為捍衛黨之權益及保障勞工應得之款項，除透過法律途徑向行政法院提起訴訟外（針對黨產會否准之處分），並積極處理名下未作辦公使用之不動產，在歷經三次公開標售後，目前已處分不動產共7筆，金額計有新台幣1216萬（扣除稅費、律師費、代書費等）。

國民黨於109年1月2日以最速件函文親送黨產會，請其同意將上述款項分配予大量解僱之同仁，今日上午9點10分電詢黨產會楊姓承辦員，對方表示案件已獲該會109年1月7日委員會同意。

國民黨表示，對於本次不動產處分所得之款項分配，將待收到黨產會同意函後，儘速於農曆年前發放予大量解僱之勞工，使勞工們能順利過年，解其燃眉之急。

國民黨表示，雖然此次能分配予勞工之金額有限，但黨部絕對會維護同仁的權益，繼續積極續辦理不動產出售案（下次標售案訂於1月16日），此外，對於月退及優存之前輩們，也將於後續出售不動產後，依序按比例分配。