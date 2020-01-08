影射江啟臣？謝長廷：每次想處理館產 就有假消息攻擊我

駐日代表謝長廷。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

駐日代表謝長廷表示，指自己每次要著手處理日本館產問題時，網路假消息的攻擊就同步出現，指責我擅自變更中華民國財產，浪費公帑，他感覺有一小團體在覬覦這些財產，且影射此事與台中立委江啟臣有關。

謝長廷在臉書貼文，來東京就任後，發現各處館產問題。館產部分大多是登記在個人名下，他決心變更登記回來，但時間久遠，登記名義人有的過世多年，涉及複雜的法律問題，而還活著的名義人有的磊落配合、有的拖延蓋章，也有聲稱要到5月20日以後再處理，變相拒絕。

謝長廷說，每次他著手進行處理時，網路假消息的攻擊就同步出現，指責他擅自變更中華民國財產，浪費公帑，而各種名義要他下台的聲浪也同時升高，他直覺有一小團體在覬覦這些財產。他加速進行，但假消息也瘋狂傳播。雖然外交部多次澄清，但假消息有恃無恐的進入各種群組流傳。

謝長廷在最後一段提到，他冷靜的拜託某立委在外交委員會提案，作成支持討回館產的決議，取得正當性後他就積極和日本的相關部會交涉，費時近三年終於把多年沉痾的東京和橫濱的登記問題解決了。謝長廷在文末又加了一句「最近竟發現假消息是由台中某立法委員的群組流出」，雖然謝長廷沒有明白指出是誰，但隨文附上一篇報導截圖，報導是「轉傳假新聞!江啟臣line群組引發爭議」，似乎是暗指他說的就是江啟臣。