賴士葆阮昭雄臉書別苗頭 賴討公道、阮找助攻

大選倒數3天，立委候選人在網路發布影片用力催票。民進黨北市第八選區立委候選人阮昭雄接連3天在臉書強打防災政策，先後邀請退役將領李界佳、國民黨前內政部長李鴻源拍攝影片力挺，並邀社民黨議員苗博雅發文助攻；對手賴士葆也發布新影片衝刺，強調他是預算刪減第一名的績優立委，卻被抹黑、抹紅，要支持者還賴士葆一個公道。

阮昭雄表示，李界佳將軍為台灣防災教育訓練學會常務監事、住在文山區，曾任國防部作戰計畫次長室助理次長，也曾駐守北竿擔任指揮官，在前線保衛國家。他們都在「台灣防災教育訓練學會」擔任幹部，我是副理事長，李將軍則擔任常務監事。我們有許多交流和互動，一起推動防災教育及人員訓練，盼將防災議題帶入國會殿堂，完善相關制度和政策。

昨日李鴻源推薦影片上架，影片中李表示，他是國民黨的，阮昭雄是民進黨的，而他們學會常務監事李鴻均則是親民黨的，大家不分黨派，都秉持專業推動防災，向大家推薦阮昭雄。阮昭雄今天上午前往景美市場掃街時表示，李鴻源部長希望防災專業議題能夠帶進國會作討論，這支影片是他們邀請李來拍攝，還有一些人情義理，雙方過去在防災議題上有很多合作，目前防災議題能量在地方逐步提升，盼未來進入國會，提升到國家層級，這也是前部長期待的。

催票行動第三波，則是阮昭雄邀請社會民主黨市議員苗博雅在臉書發文助攻，苗在影片中稱， 選對選區就跟投對胎差不多吧，也是天分，還表示用一句話形容賴士葆20年在立法院表現就是「對中國必軟、對改革必反；只顧意識形態、忽視選區建設」，阮昭雄則轉貼貼文，盼催出支持者。