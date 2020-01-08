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賴士葆阮昭雄臉書別苗頭 賴討公道、阮找助攻

2020-01-08 15:13聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

大選倒數3天，立委候選人在網路發布影片用力催票。民進黨北市第八選區立委候選人阮昭雄接連3天在臉書強打防災政策，先後邀請退役將領李界佳、國民黨前內政部長李鴻源拍攝影片力挺，並邀社民黨議員苗博雅發文助攻；對手賴士葆也發布新影片衝刺，強調他是預算刪減第一名的績優立委，卻被抹黑、抹紅，要支持者還賴士葆一個公道。

阮昭雄表示，李界佳將軍為台灣防災教育訓練學會常務監事、住在文山區，曾任國防部作戰計畫次長室助理次長，也曾駐守北竿擔任指揮官，在前線保衛國家。他們都在「台灣防災教育訓練學會」擔任幹部，我是副理事長，李將軍則擔任常務監事。我們有許多交流和互動，一起推動防災教育及人員訓練，盼將防災議題帶入國會殿堂，完善相關制度和政策。

昨日李鴻源推薦影片上架，影片中李表示，他是國民黨的，阮昭雄是民進黨的，而他們學會常務監事李鴻均則是親民黨的，大家不分黨派，都秉持專業推動防災，向大家推薦阮昭雄。阮昭雄今天上午前往景美市場掃街時表示，李鴻源部長希望防災專業議題能夠帶進國會作討論，這支影片是他們邀請李來拍攝，還有一些人情義理，雙方過去在防災議題上有很多合作，目前防災議題能量在地方逐步提升，盼未來進入國會，提升到國家層級，這也是前部長期待的。

催票行動第三波，則是阮昭雄邀請社會民主黨市議員苗博雅在臉書發文助攻，苗在影片中稱， 選對選區就跟投對胎差不多吧，也是天分，還表示用一句話形容賴士葆20年在立法院表現就是「對中國必軟、對改革必反；只顧意識形態、忽視選區建設」，阮昭雄則轉貼貼文，盼催出支持者。

賴士葆今日也利用臉書做最後一波衝刺，強調「還賴士葆一個公道」，呼籲支持者出來投票，他表示自己是國會最績優的立委，國會調整預算排行榜出爐，他勇奪立法院預算刪減第一名，是最為人民把關預算的績優立委，卻一直遭到對手陣營抹黑、抹紅，呼籲支持者站出來，還給賴士葆一個公道。

民進黨北市第八選區立委候選人阮昭雄邀請國民黨的內政部前部長李鴻源拍攝影片力挺。圖...
民進黨北市第八選區立委候選人阮昭雄邀請國民黨的內政部前部長李鴻源拍攝影片力挺。圖／取自阮昭雄臉書
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國民黨立委賴士葆今日也利用臉書做最後一波衝刺，強調「還賴士葆一個公道」。圖／取自...
國民黨立委賴士葆今日也利用臉書做最後一波衝刺，強調「還賴士葆一個公道」。圖／取自賴士葆臉書
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