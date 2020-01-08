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拚國會過半 綠黨團秀4年「成績單」

2020-01-08 13:57聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

2020大選倒數3天，民進黨立法院黨團今舉行記者會宣布第9屆共通過635項法案，包含制定反滲透法、司法院釋字第748號解釋施行法，相較第8屆的581案增加了9.3%，佐證國會過半的重要性，「我們要有會做事的政府，要有堅強的國會做後盾。」

民進黨團書記長李俊俋與不分區立委陳曼麗、吳玉琴、余宛如、陳靜敏今高喊「國會過半，守護台灣，票投14號民主進步黨」，並列舉本屆成果。李俊俋說，選舉只剩3天，大家已厭煩所謂的謠言製造產業鏈，一大堆的謠言，但民主選舉要回歸基本面，重要的是跟人民報告政績與政見。

根據黨團資料，立法院第9屆共通過635項法案，相較第8屆的581案相比，增加9.3%，整理過後共列出20大類、200項法案的成績單，李俊俋說，開記者會是要提醒大家，「我們要有會做事的政府，要有堅強的國會做後盾」，以及凸顯國會過半的重要性，像是「守護民主，鞏固國安」除了制定反滲透法，也修正國安6法；陽光法案，政治改革」，則是制定政黨法、修正政治獻金法與公民投票法等；「告別威權，迎向和解」相關法案，則將促進轉型正義條例、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例等納入。

另外還有年金改革、修正法官法、制定司法院釋字第748號解釋施行法，以及修正社會秩序維護法、制定國家人權博物館組織法等。

拚國會過半，綠黨團秀4年「成績單」，此為陽光法案與告別威權。圖／民進黨團提供
拚國會過半，綠黨團秀4年「成績單」，此為陽光法案與告別威權。圖／民進黨團提供
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