反滲透法個案認定 陳明通：民眾放心 台灣是民主國家

立法院日前通過「反滲透法」，被質疑定義不明，恐傷及兩岸交流，甚至影響在中國台商、台生等權益。內政部、法務部及陸委會今聯合舉行記者會對外說明。陸委會主委陳明通表示，反滲透法非常清楚，須是滲透行為加上不法行為才會處罰，希望民眾不要擔心，而滲透來源持續變動，現在仍傾向於個案認定，不會表列滲透來源。

立法院日前三讀通過反滲透法，但引發爭議，內政部次長陳宗彥、法務部次長陳明堂，以及陳明通今聯合舉行記者會對外說明、釐清疑慮。

針對反滲透法條文中規定任何人不得受滲透來源的「指示、委託或資助」從事滲透行為，在「指示、委託」的部分被外界認為定義不明，非法律性用字。對此，陳明堂表示，「指示、委託、資助」是現行法就有的用字，不是反滲透法新創的。

他舉例：傳染病防治法第62條：「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關『指示』，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金」；刑法第138條：「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或『委託』第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑」。

在資助的部分，他則舉例有：國安法第2條之一第一款：「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人發起、『資助』、主持、操縱、指揮或發展組織」。

陳明堂強調，反滲透法在個案上最終是由司法認定，前端包括警察機關等相關單位，認定的時候有一把尺，不是無限上綱。他指出，就算是一般犯罪案件也不是警察閉著眼睛就送案，一定會經過調查。

至於如何建立滲透來源的指示、委託或資助，與當事人從事相關行為的因果關係，陳明堂表示，一定要有證據，雖然蒐證上會有困難，但要積極蒐證，有事證、犯罪嫌疑等才會送交檢察官，經認定後才會起訴。他強調，實務面的操作會很慎重。

至於是否會對民眾與對岸交流時造成心理負擔，陳明通表示，請大家放心，台灣是一個民主的國家，如果行政機關濫訴，會有媒體運用第四權的力量監督，也有反對黨的監督，行政機關會自我警惕。

而實務上是否會表列滲透來源，以降低民眾疑慮？陳明通說，反滲透法在朝野協商的過程中，反對黨也提過相關意見

但實際上是有一點困難，但滲透來源不只有中國大陸，還有外國，不可能窮一切的力量去做定期公布，尤其台灣一公布什麼，滲透來源就會繞過去，基本上還是就個案看待它。

陳明通說，在兩岸人民關係條例內，確實有使用「負面表列」的方法，但後來有很多變動，所以現在傾向於個案認定。他再次強調，台灣人是活在民主社會裡面，民主有各種對權力的監督機制，請民眾不用擔心。