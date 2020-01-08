韓喊重啟特偵組 陳水扁：當年被廢是因變馬英九東廠
選戰倒數3天，國民黨總統候選人韓國瑜日前喊出若當選，將重啟特偵組嚴辦貪污。前總統陳水扁今天北上出席一邊一國行動黨活動，對於韓喊重啟特偵組，陳水扁說，當年的特偵組變成扁偵組，只有對扁案有興趣。之所以特偵組被廢掉，就是因為變成馬英九東廠，現在韓國瑜喊要恢復，未來國會也不會通過。
陳水扁說，當年特偵組的成員就是所有的檢改會成員，檢改會的召集人是陳瑞仁，也當過查黑中心主任，當年被國民黨批評是黑機關，所以成立特偵組，扁當總統時本來可以反對，扁說，他自認坦蕩蕩，沒有做過壞事、犯法的事，所以沒有喊反對、疊床架屋，但沒想到，特偵組變成扁偵組，只有對扁案有興趣。
陳水扁說，2008年9月時，曾有特偵組檢察官一次排開，喊扁案辦不出來就要全部下台，當年帶頭喊的就是檢察官葉芳如，扁說，葉芳如當年也辦過馬英九特別費案，辦到葉芳如老師蔡英文曾去總統官邸找扁，希望扁可以傳達特赦當年的馬英九秘書余文，扁說，這樣的特偵組檢察官辦案辦到余文，要幫余文講話？
扁水扁說，最高檢察署辦事檢察官陳瑞仁也一樣，當年為了國務機要費案到鴻禧山莊問證人、前總統李登輝，結果問到被證人請客？扁說，蔡英文上任後，要推動司法改革，就是叫陳瑞仁到法務部當參事，負責司改，結果司法改革沒有成績，就是這些人都是要被改革的對象，難怪蔡英文的司改成績零分，司改案全部都充滿著政治。
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