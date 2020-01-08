「現在高雄好慘」 柯文哲批：每一任市長都是過客

柯文哲還說，現在高雄很慘，因為前市長陳菊也是沒有做滿就先走了，高雄為什麼這麼慘，就是因為每個人都把高雄市長當作跳板，官派的就是跳到中央，民選的也沒有做完，像是謝長廷、陳菊、韓國瑜，每一個都是過客，這是高雄很大的問題。圖／擷取自蘋果新聞網《蘋果劈大選》 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜因請假參選，屢遭外界批評，就連台北市長柯文哲也曾公開譏諷「高雄市政不難，找回市長而已」，引發熱議。柯文哲今接受蘋果新聞網「蘋果劈大選」專訪時再度表示，現在高雄等於沒有市長，而且已經很久都沒有市長了，大概從去年4月開始就沒有市長了。

柯文哲還說，現在高雄很慘，因為前市長陳菊也是沒有做滿就先走了，高雄為什麼這麼慘，就是因為每個人都把高雄市長當作跳板，官派的就是跳到中央，民選的也沒有做完，像是謝長廷、陳菊、韓國瑜，每一個都是過客，這是高雄很大的問題。

柯文哲表示，高雄的市政比台北市還要難做，因為地理位置太複雜了，台北市相對還比較一致，所以高雄的治理成本很高，再加上負債嚴重，還有黨同伐異的問題。

柯文哲解釋，民進黨在高雄執政30年，大概科長、區長以上都是民進黨的人，除非你是擺出不分藍綠的態度，不然一定會遇到抵抗。財政、治理再加上人事困難，所以非常難做，就算自己來做，要搞定也要花三年時間。

柯文哲也說，他本來對於藍綠總統候選人是失望，但自從看了兩次政見會、一次辯論會之後，從失望變成絕望，「天啊，這兩個在幹什麼」，好歹也講一下政策好不好。