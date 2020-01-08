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陳水扁北上龍山寺 三問馬英九：敢不敢也來發誓？

2020-01-08 12:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

為了幫一邊一國行動黨衝政黨票，前總統陳水扁今天北上出席一邊一國行動黨活動，並到艋舺龍山寺奉香祈福，一路有扁支持者高喊「搶救陳水扁，票投一邊一國」。扁也在龍山寺廟前廣場三問馬英九，扁問，319槍擊案是自導自演這句話，馬英九不是共犯？另外「特偵組」是不是「扁偵組」？甚至馬當年讓他保外就醫，根本是政治決定。

陳水扁說，馬政府對他的政治迫害、司法追殺，人民應該要主持公道，用選票支持一邊一國行動黨，若拿到席次，他將到國會當助理繼續追追追。

選戰倒數三天，陳水扁再踩保外就醫紅線，今天北上出席一邊一國行動黨活動，陳水扁說，他今天特地到龍山寺三問馬英九，就是不滿馬英九說，319槍擊案自導自演不是他說的，並要反告陳水扁誣告，陳批評，陳文茜曾接受對岸媒體專訪，提及319槍擊案自導自演的說法，是她與馬英九扮黑臉白臉，扁批評，這是多沒嚴重的指控，馬英九已經是指控的共犯，馬英九沒有責任嗎？為什麼都是台大法律系畢業，扁讀得懂，馬英九讀不懂？

另外，扁也指馬英九的特別費案被判無罪，他的國務機要費案卻判無期徒刑？陳水扁說，當年行政院前院長張俊雄因司法上有困難，他拿200萬給張俊雄給予慰問，卻被特偵組認定有串證之餘，將扁收押，司法都是選擇性針對扁，特偵組已經變成「扁偵組」，讓扁一路被追殺。

陳水扁說，他三問馬英九的每一件都是事實，若馬英九覺得不服，敢不敢也到龍山寺發誓說沒有。

前總統陳水扁說，他三問馬英九的每一件都是事實，若馬英九覺得不服，敢不敢也到龍山寺...
前總統陳水扁說，他三問馬英九的每一件都是事實，若馬英九覺得不服，敢不敢也到龍山寺發誓說沒有。記者／黃義書攝影
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馬英九陳水扁319槍擊案

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