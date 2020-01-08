無論民眾黨好不好 柯文哲：本來就會選2024

選戰倒數不到72小時，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今接受蘋果新聞網「蘋果劈大選」專訪時被問到民眾黨選情好壞，是否會影響2024意願？柯文哲直言，不是要不要選2024，而是影響參選的難度，「我們是本來就會做」，就是看方不方便，選得好就比較容易做，選不好比較難做。

至於到底幾席才算得上是佳績？柯文哲說，一個成立五個月的政黨，可以打到這裡，差不多就這樣子，所以也沒有選得好不好的問題，大概就是預期幾席，要更那個(指更多席次)就要走極端了，但是走極端對國家不好啦。

對於不少政黨打出告急牌，是否也會跟進？柯文哲笑說，告什麼急，你又不選總統，多一席就是資源多一點，少一點就少一點，反正路都是要走，就是輕鬆一點，或是辛苦一點，該做還是要做，平常心就好了。

不過柯文哲數度公開表示，擔憂選後民進黨的黑韓產業鏈會轉變成黑柯產業鏈，柯文哲說，因為「只要本人一息尚存，永遠都是可怕的敵人」。

柯文哲也提到，從來不會把時代力量、親民黨當成敵人，因為雙方的重疊性很高，所以凸顯自己的好就好了，何必批評他呢；柯也以「勒沙特列原理」形容，指當系統平衡的時候，如果有外力去影響他，就會有七、八成的反作用力，換句話說，有些東西刻意要去做，但其實沒有想像中的好處，所以何必去打他，會事倍功半、作用力反作用力。

柯文哲今也提到，國民黨是「贏棋贏到變輸棋」，九合一選完時氣勢如虹，這一定要警惕，「我們不要得意忘形」；民進黨則是撿到槍，從頭到尾撿到槍，豬隊友太多了，中國國家主席習近平是她最大豬隊友，親民黨，老宋是好朋友，不好意思講，辛苦了。