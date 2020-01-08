桃園最後造勢晚會小英力挺 鄭文燦力保沿海黃世杰一席

大選投票前3天，桃園市長鄭文燦今天上午起特別陪同黨籍立委候選人黃世杰車隊狂掃大園、觀音、新屋及楊梅選區拜票，今天晚上民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德將會合鄭文燦出席在楊梅舉辦的「小英大園、觀音、新屋、楊梅四區聯合造勢晚會」推薦力挺黃世杰，鄭文燦今天上午表示，他非常看中黃世杰這一席，黃世杰是在地好人才，他在市長室工作4年，對市府施政最了解，「當成是我最好的徒弟」，蔡總統在今天造勢晚會也會全力推薦黃，「我對黃世杰這一席有信心」。

鄭文燦全力輔選出身新屋區的黃世杰，今天一早陪同黃世杰前往大園傳統市場，逐一向市場買賣的攤商、民眾握手，拜託支持黃世杰，隨後鄭文燦陪同黃世杰展開大園、觀音、新屋車隊掃街拜票，強力推薦拜託沿海鄉親支持在地人才，鄭文燦表示，他整天陪同黃世杰在沿海選拜票，全力推薦黃世杰在地栽培的好人才，他對選民有信心、對黃世杰有信心，