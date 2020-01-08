柯文哲批該有保外就醫樣子 陳水扁：柯還公正嗎？

前總統陳水扁今天北上艋舺龍山寺出席一邊一國行動黨活動，對於民眾黨主席柯文哲說，扁保外就醫不可以這樣子，陳水扁今天說，現在柯文哲說什麼還公正嗎？柯都是政治語言。記者／黃義書攝影 分享 facebook

選戰倒數3天，前總統陳水扁再踩保外就醫紅線。陳水扁今天北上艋舺龍山寺出席一邊一國行動黨活動，對於民眾黨主席柯文哲說，扁保外就醫不可以這樣子，陳水扁今天說，現在柯文哲說什麼還公正嗎？柯都是政治語言。

另外對於柯文哲透露，曾勸民進黨要解決陳水扁的問題，應該「有條件的特赦」。對此，陳水扁也說，政治案件必須政治解決，扁特赦的議題，他已經說得很清楚，柯不要聽或聽不懂，可以私底下來找他。

陳水扁今天北上到龍山寺祈福，並出席一邊一國行動黨活動，對於柯文哲要扁保外就醫，就該有保外就醫的樣子，不應該趴趴走，陳水扁今天表示，當年馬英九為什麼給他保外就醫，這都是政治決定，並不是法律決定，甚至為了扁的保外就醫，也訂出一個陳水扁條款，六大基準都是因扁而設，這不是政治決定，什麼是政治決定？

扁也針對柯文哲說，民進黨應該要「有條件的特赦」，扁說，他感謝柯文哲的關心，當年柯文哲還沒當台北市長時，參加過凱道等活動，當時提到扁案，柯主張應該用政治智慧解決特赦扁，扁說，他不管柯現在的說法有無修正，但全世界的政治領袖，遇到政治案件都必須用政治手段以特赦來解決，包括南韓前總統全斗煥、盧泰愚等都被特赦，對於柯文哲的說法，扁說，他已經說得很清楚，柯文哲不要聽或聽不懂，可以私底下來找扁。

陳水扁也提到，當年前總統馬英九為什麼給扁保外就醫？這都是政治決定，並非法律決定，扁保外就醫前，當時發生健康問題，送到北榮就醫七、八個月，又被送到台中榮總、培德醫院，這都是馬英九政府所指定的，甚至2014年，國民黨選前一度駁回扁的保外就醫申請，沒想到國民黨選不好，才又說扁可以再來申請，從不可以變成可以，這不是政治決定，不然是什麼？