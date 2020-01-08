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開票前要宣布實際領票數 王欣儀要求北市比照辦理

2020-01-08 11:45聯合報 記者楊正海／台北即時報導

總統、副總統及立法委員選舉將於1月11日舉行，針對屆時投票結束後、「開票前」各投開票所要不要先宣布各自的實際領票人數，新竹縣長楊文科於昨天表示新竹縣的「要做」，以昭公信，並將未領的選票當場點清後封存。台北市議員王欣儀表示，台北市選委會應該比照辦理。

王欣儀說，請柯市長及市政府副市長、台北市選委會主任委員黃珊珊「明確裁示」北市各投開票所開票前都一律要先宣布領票人數並責成選委會總幹事藍世聰通令下辦理，以昭公信。

王欣儀指出，根據108年12 月19日中選會發布新聞稿指出「依總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及其施行細則等法律及法規命令之規定，無論開票前是否宣布領票人數，均屬適法可行的作法，並無任何違誤。」楊文科認為，為昭公信，儘管可做、可不做，因此明確裁示新竹縣各投開票所開票前都一律要做。

對此，北市民政局指出，中央選舉委員會晚間透過新聞稿表示，中選會對去年選務進行選務檢討，並提出諸多選務改進措施，也虛心面對各界的批評及指教，昨天邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序。

民政局指出，因中選會決議，明年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並會請投開票所選務工作人員依投開票作業程序辦理投開票，因此會照決議進行。

去年九合一選舉併公投投票。 圖／聯合報系資料照片
去年九合一選舉併公投投票。 圖／聯合報系資料照片
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